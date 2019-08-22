Елизавета II рассказала, что делает с многочисленными письмами от поклонников

Ежедневно королеве Великобритании приходят сотни писем со всего мира. На днях стало известно, как реагирует на эту корреспонденцию 93-летняя Елизавета II.

Елизавета II

Каждый день в почтовый ящик Букингемского дворца приходит не менее сотни писем от людей со всех уголков страны, и практически все из них адресованы Елизавете II. Кто-то благодарит британскую королеву за мудрое правление, другие жалуются на налоги, а некоторые и вовсе просят у Ее Величества подарки (словно она Санта-Клаус).



Согласно документальному фильму 1992-го, посвященному жизни и правлению Елизаветы II, ежедневно на имя королевы приходит порядка 200-300 писем.

Елизавета II

Неизвестно, надеются ли поклонники монаршей особы получить какой-либо ответ на свои послания или понимают, что при плотном графике Ее Величества она не сможет уделить внимания всем написавшим... факт остается фактом: 93-летняя Елизавета II просто физически не в состоянии прочитать все сообщения.

Елизавета II

«У меня всегда было ощущение, что письма носят личный характер. Люди пишут, думая, что я собираюсь открыть и прочитать их. Но у меня нет на это времени», — рассказала королева Великобритании в документальном фильме Elizabeth R.

Елизавета II

Тем не менее часть корреспонденции просматривают помощники Елизаветы II. Они отбирают социально-значимые послания и передают их, в случае необходимости, самой королеве.

1 2 3 ... 10 У 93-летней Елизаветы II крайне напряженный рабочий график

«Бывают случаи, когда я могу помочь, передать информацию в соответствующие органы или даже в некоторых случаях написать в различные организации, которые изучат проблему. Мне нравится видеть, что люди хотят мне писать», — поделилась Елизавета II.