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Галина Юдашкина вместе с мужем и детьми переехала жить в Гонконг

21 августа стало известно, что дочь знаменитого отечественного дизайнера надолго переезжает в Китай. Вместе с собой Галина Юдашкина взяла супруга и двоих маленьких детей. 
Галина Юдашкина
Галина Юдашкина

Этим летом 29-летняя Галина Юдашкина практически не слезает с чемоданов: то погостит у родителей в Подмосковье, то отправится на отдых в Израиль. Не успев вернуться в Москву, наследница знаменитого модельера вновь принялась паковать вещи — оказалось, Галина на длительный срок переезжает в Китай.

Галина Юдашкина с Петром Максаковым и сыновьями
Галина Юдашкина с Петром Максаковым и сыновьями

21 августа знаменитость опубликовала в своих инстаграм-историях кадры из самолета. На них Юдашкина показала своих сыновей — годовалого Аркадия и 3-летнего Анатолия. 

Аркадий и Анатолий в Гонконге
Аркадий и Анатолий в Гонконге

«Ну вот мы и улетаем в Гонконг на долгое время. Теперь будем обустраиваться там», — поведала Галина.

Чуть позже стало известно, что в Китай переехал и супруг Юдашкиной: он присоединился к своей семье и, вероятно, останется с ними до возвращения в Россию. Многие удивились переезду супругов и поспешили узнать, когда Юдашкина планирует вернуться на родину. Сама знаменитость не ответила на этот вопрос, но поклонники надеются, что надолго семья в Китае не задержится. Вероятно, переезд связан с работой. 

Сейчас Юдашкина и Максаков уже вовсю обустраивают свое новое жилище: распаковывают чемоданы, расставляют какую-никакую мебель и подбирают кухонную утварь. Похоже, что в родные края они вернутся все же не скоро.

Судя по всему, сыновья Галины и Петра только рады переменам в жизни: они комфортно чувствовали себя во время перелета и быстро освоились в новой квартире. Без сомнений, мальчикам понравится в Гонконге. Трехлетний сын Анатолий и вовсе уже владеет азами китайского

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23 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @gyudashkina/Instagram
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Галина Юдашкина

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Максаков очень удачно женился. Получают от жизни все самое лучшее, благодаря ее родителям.

  • Гонконг это не Китай так то🙃

  • почему пишут "знаменитость"?

  • И что? Зачем нам эта инфа?

  • Скажите, что с их младшим ребенком? он здоров? Мне все время кажется что он странно выглядит(( надеюсь я ошибаюсь...

  • Нормальный маленький ребёнок, просто смешной. Ещё сто раз поменяется.

  • Просто он очень похож на дедушку

  • у Галины восхитительные глаза, удачи ей во всем !

  • Гостья

    Гонконг это не Китай так то🙃

    Гонконг-это Китай!

  • Прекрасно их понимаю: Гонконг - город изумительной красоты и обаяния. А кухня там какая, Бог ты мой, а магазины!..

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