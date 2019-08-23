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«Длиною в жизнь»: фолловеры Виктории Лопыревой восхитились красотой ее ног

Кажется, звезды решили последовать примеру Яны Рудковской, о ногах которой сегодня говорит весь Рунет. Телеведущая Виктория Лопырева также продемонстрировала все достоинства своей фигуры и привела подписчиков в восторг.
Виктория Лопырева

23 августа Виктория Лопырева разместила на своей странице в Инстаграме новую фотографию — конец лета 36-летняя знаменитость проводит на знаменитом турецком курорте Мармарис. На снимке Виктория в неоново-зеленом купальнике принимает солнечные ванны, лежа на круглом подвесном диване. Поза телеведущей особенно выигрышно подчеркивает длину ее стройных ног. И кто скажет, что она родила ребенка полгода назад?

Виктория Лопырева

«Передозировка гипнотической красотой. И никаких фильтров», — лаконично подчеркнула Лопырева в подписи к фотографии.

Многочисленные подписчики блондинки не обратили внимания на красивый пейзаж. В считанные часы ноги телеведущей собрали почти семь тысяч лайков.  

В комментариях не разразилось привычных для Инстаграма баталий — фолловеры соревновались не в остроумии, а в мастерстве делать комплименты.

«Это вам надо ноги страховать, а не Рудковской!», «Вот не стыдно иметь такие обалденные ноги! Ну нет же сил от этой красоты!», «Ноги длиною в жизнь», — писали комментаторы.

Даже хейтеры на этот раз смогли усомниться лишь в надежности троса, который удерживал конструкцию над водой: «Представляю, если этот трос оборвется...». Звезда быстро объяснила подписчикам, что «там неглубоко», и даже в случае падения ей будет нечего бояться.

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 ...10
    Виктория Лопырева часто выбирает короткие обтягивающие платья, подчеркивающие достоинства ее фигуры
    Смотреть галерею

Ноги Лопыревой и Рудковской мы уже оценили. Кто же из российских звезд продолжит этот стихийный флэшмоб?

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23 августа 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, @lopyrevavika/Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • ну, у неё однозначно лучше, чем у Рудковской. И не только ноги.

  • Игорек где? Жив ли от передозировки гипнотической красоты Виктории)

  • красотка, и Игорь везде с ней, в сториз все естьИнтересно, сейчас он обеспеченный человек, живут они кутят на широкую ногу....

  • реально классные ноги, похудела, ноги еще длинней кажутся, помню она давно сильно поправилась, сейчас прямо идеальная

  • Терпеть не могу эту лопыриху но не думаю что бедствует ее этот жоних..они отдыхают в D Maris Bay ..в бодруме...там день стоит сейчас в сезон 4000-5000 € ..а то у многих забитое представление что Турция это Анталия три звезды 😂и всегда наперёд думают что Турция это дёшево ..

  • Почему молчат зоозащитники? Свободу песику!!!

  • Гостьььь

    Терпеть не могу эту лопыриху но не думаю что бедствует ее этот жоних..они отдыхают в D Maris Bay ..в бодруме...там день стоит сейчас в сезон 4000-5000 € ..а то у многих забитое представление что Турция это Анталия три звезды 😂и всегда наперёд думают что Турция это дёшево ..

    Рекламный тур, она и не скрывает. И опять пьют.

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