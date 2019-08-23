«Длиною в жизнь»: фолловеры Виктории Лопыревой восхитились красотой ее ног

Кажется, звезды решили последовать примеру Яны Рудковской, о ногах которой сегодня говорит весь Рунет. Телеведущая Виктория Лопырева также продемонстрировала все достоинства своей фигуры и привела подписчиков в восторг.

23 августа Виктория Лопырева разместила на своей странице в Инстаграме новую фотографию — конец лета 36-летняя знаменитость проводит на знаменитом турецком курорте Мармарис. На снимке Виктория в неоново-зеленом купальнике принимает солнечные ванны, лежа на круглом подвесном диване. Поза телеведущей особенно выигрышно подчеркивает длину ее стройных ног. И кто скажет, что она родила ребенка полгода назад?

«Передозировка гипнотической красотой. И никаких фильтров», — лаконично подчеркнула Лопырева в подписи к фотографии.

Многочисленные подписчики блондинки не обратили внимания на красивый пейзаж. В считанные часы ноги телеведущей собрали почти семь тысяч лайков.

В комментариях не разразилось привычных для Инстаграма баталий — фолловеры соревновались не в остроумии, а в мастерстве делать комплименты.

«Это вам надо ноги страховать, а не Рудковской!», «Вот не стыдно иметь такие обалденные ноги! Ну нет же сил от этой красоты!», «Ноги длиною в жизнь», — писали комментаторы.

Даже хейтеры на этот раз смогли усомниться лишь в надежности троса, который удерживал конструкцию над водой: «Представляю, если этот трос оборвется...». Звезда быстро объяснила подписчикам, что «там неглубоко», и даже в случае падения ей будет нечего бояться.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева часто выбирает короткие обтягивающие платья, подчеркивающие достоинства ее фигуры

Ноги Лопыревой и Рудковской мы уже оценили. Кто же из российских звезд продолжит этот стихийный флэшмоб?