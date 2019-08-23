«Длиною в жизнь»: фолловеры Виктории Лопыревой восхитились красотой ее ног

23 августа Виктория Лопырева разместила на своей странице в Инстаграме новую фотографию — конец лета 36-летняя знаменитость проводит на знаменитом турецком курорте Мармарис. На снимке Виктория в неоново-зеленом купальнике принимает солнечные ванны, лежа на круглом подвесном диване. Поза телеведущей особенно выигрышно подчеркивает длину ее стройных ног. И кто скажет, что она родила ребенка полгода назад?
«Передозировка гипнотической красотой. И никаких фильтров», — лаконично подчеркнула Лопырева в подписи к фотографии.
Многочисленные подписчики блондинки не обратили внимания на красивый пейзаж. В считанные часы ноги телеведущей собрали почти семь тысяч лайков.
«Это вам надо ноги страховать, а не Рудковской!», «Вот не стыдно иметь такие обалденные ноги! Ну нет же сил от этой красоты!», «Ноги длиною в жизнь», — писали комментаторы.
Даже хейтеры на этот раз смогли усомниться лишь в надежности троса, который удерживал конструкцию над водой: «Представляю, если этот трос оборвется...». Звезда быстро объяснила подписчикам, что «там неглубоко», и даже в случае падения ей будет нечего бояться.
Ноги Лопыревой и Рудковской мы уже оценили. Кто же из российских звезд продолжит этот стихийный флэшмоб?