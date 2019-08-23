Андреа Бочелли провел мастер-класс для поющей дочери Александра Малинина

Устинья Малинина пошла по стопам своего звездного отца и решила посвятить себя вокалу. 18-летняя начинающая исполнительница взяла урок мастерства у знаменитого оперного певца Андреа Бочелли.

Дочь Александра Малинина всерьез намерена покорить музыкальный олимп. Попса и шоу-бизнес ей не особо интересны, девушка метит куда выше — мечтает стать оперной дивой. Она выпустила дебютный альбом в 16 лет, причем самостоятельно написала стихи и музыку. Сегодня Устинья выступает дуэтом со своим отцом и записывает собственные хиты.

Упорству и целеустремленности Устиньи можно позавидовать — девушка даже на отдыхе не упускает случая заняться любимым делом. В Италии Устинья встретилась с маэстро Андреа Бочелли, который устроил для гостьи незабываемый мастер-класс.

Звездная наследница разместила в Инстаграме фотографию, на которой она широко улыбается, стоя рядом с оперным певцом. В эмоциональной подписи к снимку девушка призналась, что ее мечта сбылась:

«Он сказал, что ему нравится мой голос, что у меня красивый тембр и что я могу добиться больших результатов, если буду много заниматься! Вы не представляете, насколько меня переполняют эмоции счастья и радости. Я знаю, что я на верном пути! Я точно знаю, что я хочу петь... Хочу стремиться и добиться огромных результатов! Я очень благодарна Андреа и Веронике за эту фантастическую возможность».

1 2 3 ... 10 Устинья Малинина решила пойти по стопам своего звездного отца

Одним лишь занятием дело не ограничилось. После урока вокала Устинья побывала в гостях у Бочелли и его супруги Вероники Берти и познакомилась с веселым лабрадором четы.