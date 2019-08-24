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Тина Кунаки поделилась архивными фото в честь годовщины свадьбы

Ровно год назад Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились. Молодая мама с трепетом вспомнила тот радостный день и выложила в Сеть архивные снимки со свадьбы.
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

24 августа 2018-го Венсан Кассель и его возлюбленная Тина Кунаки ощущали себя самыми счастливыми людьми на планете. Да что там, они и весь последующий год были преисполнены любви и радости — судя по публикациям в Инстаграме, их медовый месяц затянулся как минимум на весь год. 

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

Рождение ребенка, совместный отдых на Лазурном берегу и Гаваях, романтические ужины и сотни трогательных фотографий — вот чем запомнились супругам прошедшие 365 дней.

Такие непохожие, «неподходящие» друг другу, Венсан и Тина поначалу вызывали много вопросов у своих поклонников. Некоторые обвиняли 52-летнего актера в пристрастии к юным красоткам. Другие пытались уличить 22-летнюю Тину в корысти и желании прославиться за счет знаменитого бойфренда. 

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

Звездная пара не обращала внимание на домыслы публики и продолжала наслаждаться своими отношениями. Сыграв свадьбу, а затем родив ребенка, Венсан и Тина, кажется, стали ближе друг к другу, а их чувства раскрылись еще глубже. 

Они оставляют друг другу милые комментарии в соцсетях, не перестают признаваться в любви и постоянно общаются в мессенджерах, даже если им приходится на время расставаться. С рождением дочери страсть и романтика между актером и моделью разгорелись с еще большей силой. 

Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью Амазони
Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью Амазони

24 августа, в честь годовщины свадьбы, Венсан трогательно поздравил супругу со знаменательной датой. Он опубликовал совместную фотографию с возлюбленной и лаконично подписал: «Титина и Венс». Кунаки первая отреагировала на пост Касселя и отправила ему десяток эмодзи-сердец.

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

Сама модель тоже предалась воспоминаниям о прошедшем торжестве. В своих инстаграм-историях она опубликовала кадры со свадьбы, которые раньше не видели свет. 

Поклонники пожелали Тине и Венсану долгих лет семейной идиллии и здоровья малышке Амазонии. Редакция Woman.ru тоже присоединяется к поздравлениям!

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24 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @tinakunakey, @mahaslim, @vincentcassel/Instagram
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Тина Кунаки, Венсан Кассель

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