Тина Кунаки поделилась архивными фото в честь годовщины свадьбы

Ровно год назад Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились. Молодая мама с трепетом вспомнила тот радостный день и выложила в Сеть архивные снимки со свадьбы.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

24 августа 2018-го Венсан Кассель и его возлюбленная Тина Кунаки ощущали себя самыми счастливыми людьми на планете. Да что там, они и весь последующий год были преисполнены любви и радости — судя по публикациям в Инстаграме, их медовый месяц затянулся как минимум на весь год.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Рождение ребенка, совместный отдых на Лазурном берегу и Гаваях, романтические ужины и сотни трогательных фотографий — вот чем запомнились супругам прошедшие 365 дней.

Такие непохожие, «неподходящие» друг другу, Венсан и Тина поначалу вызывали много вопросов у своих поклонников. Некоторые обвиняли 52-летнего актера в пристрастии к юным красоткам. Другие пытались уличить 22-летнюю Тину в корысти и желании прославиться за счет знаменитого бойфренда.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Звездная пара не обращала внимание на домыслы публики и продолжала наслаждаться своими отношениями. Сыграв свадьбу, а затем родив ребенка, Венсан и Тина, кажется, стали ближе друг к другу, а их чувства раскрылись еще глубже.

Они оставляют друг другу милые комментарии в соцсетях, не перестают признаваться в любви и постоянно общаются в мессенджерах, даже если им приходится на время расставаться. С рождением дочери страсть и романтика между актером и моделью разгорелись с еще большей силой.

Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью Амазони

24 августа, в честь годовщины свадьбы, Венсан трогательно поздравил супругу со знаменательной датой. Он опубликовал совместную фотографию с возлюбленной и лаконично подписал: «Титина и Венс». Кунаки первая отреагировала на пост Касселя и отправила ему десяток эмодзи-сердец.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Сама модель тоже предалась воспоминаниям о прошедшем торжестве. В своих инстаграм-историях она опубликовала кадры со свадьбы, которые раньше не видели свет.

1 2 3 ... 13 Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились ровно год назад

Поклонники пожелали Тине и Венсану долгих лет семейной идиллии и здоровья малышке Амазонии. Редакция Woman.ru тоже присоединяется к поздравлениям!