СМИ: Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

24 августа, в субботу, Олег Меньшиков в срочном порядке был доставлен в одну из московских больниц.

Олег Меньшиков

58-летний художественный руководитель театра имени Ермоловой, талантливый режиссер и блестящий актер Олег Меньшиков на днях удивил и расстроил своих поклонников. Выяснилось, что звезда «Утомленных солнцем» попал в больницу.



Информацию о случившемся передал телеканал «РЕН ТВ». По предварительным данным, Меньшикову могло стать плохо в результате алкогольного отравления. Однако эти сведения еще не подтверждены ни врачами, ни представителями звезды.

Олег Меньшиков

Сообщается, что медицинские работники оказывают Меньшикову всю необходимую помощь. Состояние актера на данный момент пока не уточнилось.



Напомним, что Олег Меньшиков — один из самых талантливых деятелей искусства современной России. Трижды лауреат Государственно премии РФ, народный артист, он каждый раз поражает зрителей не только своим актерским талантом, но и искрометными постановками.



1 2 3 ... 10 Вечером 24 августа Олег Меньшиков был экстренно госпитализирован

В 2018-м он запустил собственное Youtube-шоу «ОМ», в рамках которого раз в месяц встречается со знаменитыми артистами и берет у них интервью. Надеемся, что в скором времени Олег Евгеньевич порадует своих поклонников известием о выздоровлении!