Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

24 августа, в субботу, Олег Меньшиков в срочном порядке был доставлен в одну из московских больниц. 
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков

58-летний художественный руководитель театра имени Ермоловой, талантливый режиссер и блестящий актер Олег Меньшиков на днях удивил и расстроил своих поклонников. Выяснилось, что звезда «Утомленных солнцем» попал в больницу.

Информацию о случившемся передал телеканал «РЕН ТВ». По предварительным данным, Меньшикову могло стать плохо в результате алкогольного отравления. Однако эти сведения еще не подтверждены ни врачами, ни представителями звезды. 

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков

Сообщается, что медицинские работники оказывают Меньшикову всю необходимую помощь. Состояние актера на данный момент пока не уточнилось. 

Напомним, что Олег Меньшиков — один из самых талантливых деятелей искусства современной России. Трижды лауреат Государственно премии РФ, народный артист, он каждый раз поражает зрителей не только своим актерским талантом, но и искрометными постановками. 

В 2018-м он запустил собственное Youtube-шоу «ОМ», в рамках которого раз в месяц встречается со знаменитыми артистами и берет у них интервью. Надеемся, что в скором времени Олег Евгеньевич порадует своих поклонников известием о выздоровлении! 

Перейти к обсуждению 5


25 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars
Теги

Олег Меньшиков

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Холостяки редко живут долго...

  • Зачем печатать то, о чем не подтверждено ни врачами, ни свидетелями? О своих боизких такие сплетни печатайте, им будет приятно,

  • Зачем печатать то, о чем не подтверждено ни врачами, ни свидетелями? О своих боизких такие сплетни печатайте, им будет приятно,

  • Вот мне тоже так кажется, что пока нет официального диагноза, не надо свои соображения по этому поводу выкладывать. Уже сколько раз так было, что СМИ ставят человеку диагноз и рассказывают историю, в которой ни слова правды нет. Все узнается в свое время

  • Вообще-то, алкогольное отравление - это ничего стыдного: отравиться можно маленькой рюмкой, если напиток плохого качества. Но неужели снова началась в России эта ужасная эпоха "левых" напитков, как в 90-е, когда в самом дорогом ресторане или клубе можно было запросто отравиться? Какой ужас! А Олегу Евгеньевичу здоровья, - пусть поправляется скорее.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.