Сын Игоря Верника оправдался за инцидент с пятитысячной купюрой

На днях российский Интернет на все лады возмущался снимком, который опубликовал в своем Инстаграме 19-летний Григорий Верник. На злополучной фотографии юноша запечатлен, действительно, за крайне сомнительным действом: он вытирает нос купюрой номиналом в 5 000 рублей.
Подписчики Григория неоднозначно отнеслись к этому кадру. Многие поверили, что начинающий актер в буквальном смысле использовал деньги не по назначению. В комментариях стали появляться гневные сообщения, а благодаря участию СМИ на Григория обрушился настоящий шквал критики. «Золотая молодежь», «Страна голодает», «Цену деньгам не знает», — да уж, неприятная вышла ситуация.
Григорий и сам не ожидал, что безобидное фото со съемок нового фильма так подействует на общественность. 25 августа юноша поспешил объяснить возмущенным подписчикам, в чем же, собственно, дело.
«Вот и сам я не поверил своим глазам, что обычная фотка со съемочной площадки фильма может вызвать такую реакцию. Как правильно заметили СМИ, я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом, — прошу прощения. И не воспринимайте все так буквально. Это только кино. Короткий метр под рабочим названием ''Интересное кино'', где я играю такого вот персонажа», — поведал Григорий.