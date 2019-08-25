Счастливая Кейт и довольный Уильям прокатились в машине вместе с Елизаветой II

Издревле королевская династия Великобритании слыла глубоко религиозной. Несмотря на то, что в современном мире нравы и порядки заметно упростились, Виндзоры по-прежнему исправно посещают воскресную службу и придерживаются строгих религиозных взглядов. Например, наследовать престол могут лишь приверженцы англиканской церкви — протестантам и католикам (особенно католикам!) при дворе не место.
Впрочем, посещение службы для Виндзоров — настоящий праздник. Возможность лишний раз собраться всей семьей, поболтать и поприветствовать поклонников. Например, сегодня фанаты королевской семьи радостно отметили, что в автомобиле Кейт Миддлтон и принца Уильяма сидела еще одна пассажирка — Елизавета II.
Обычно королева Великобритании приезжает в церковь в одной машине с супругом, но сегодня, вероятно, принц Филипп решил остаться дома. Тогда предприимчивая Елизавета II подсела к любимому внуку и его супруге. Принц Уильям с радостью пересел на переднее сидение рядом с водителем, а две дамы расположились сзади.
Всю дорогу до семейной церкви в замке Балморал Кейт и Елизавета II о чем-то весело беседовали и не могли скрыть счастливых улыбок. Они приветствовали поклонников, столпившихся у дороги, взмахами руки и выглядели потрясающе.
Многие отметили яркий наряд королевы Великобритании. Ее Величество для посещения воскресной службы выбрала ярко-розовый костюм и дополнила его изящной шляпой в тон. Поклонники отметили посвежевший вид 93-летней правительницы и восхитились ее как всегда безупречному вкусу.