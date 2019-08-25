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Счастливая Кейт и довольный Уильям прокатились в машине вместе с Елизаветой II

А что вы делаете по воскресеньям? Вот Виндзоры, например, в конце каждой недели обязательно посещают церковную службу. И, судя по их радостным лицам, эти семейные встречи для них — настоящее удовольствие. 
Семья Виндзоров направляется в церковь
Семья Виндзоров направляется в церковь

Издревле королевская династия Великобритании слыла глубоко религиозной. Несмотря на то, что в современном мире нравы и порядки заметно упростились, Виндзоры по-прежнему исправно посещают воскресную службу и придерживаются строгих религиозных взглядов. Например, наследовать престол могут лишь приверженцы англиканской церкви — протестантам и католикам (особенно католикам!) при дворе не место. 

Елизавета II и Кейт Миддлтон
Елизавета II и Кейт Миддлтон

Впрочем, посещение службы для Виндзоров — настоящий праздник. Возможность лишний раз собраться всей семьей, поболтать и поприветствовать поклонников. Например, сегодня фанаты королевской семьи радостно отметили, что в автомобиле Кейт Миддлтон и принца Уильяма сидела еще одна пассажирка — Елизавета II.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Обычно королева Великобритании приезжает в церковь в одной машине с супругом, но сегодня, вероятно, принц Филипп решил остаться дома. Тогда предприимчивая Елизавета II подсела к любимому внуку и его супруге. Принц Уильям с радостью пересел на переднее сидение рядом с водителем, а две дамы расположились сзади. 

Семейная церковь Виндзоров в Балморале
Семейная церковь Виндзоров в Балморале

Всю дорогу до семейной церкви в замке Балморал Кейт и Елизавета II о чем-то весело беседовали и не могли скрыть счастливых улыбок. Они приветствовали поклонников, столпившихся у дороги, взмахами руки и выглядели потрясающе. 

Многие отметили яркий наряд королевы Великобритании. Ее Величество для посещения воскресной службы выбрала ярко-розовый костюм и дополнила его изящной шляпой в тон. Поклонники отметили посвежевший вид 93-летней правительницы и восхитились ее как всегда безупречному вкусу. 

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25 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Принц Гарри, Кейт Миддлтон

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