Счастливая Кейт и довольный Уильям прокатились в машине вместе с Елизаветой II

А что вы делаете по воскресеньям? Вот Виндзоры, например, в конце каждой недели обязательно посещают церковную службу. И, судя по их радостным лицам, эти семейные встречи для них — настоящее удовольствие.

Семья Виндзоров направляется в церковь

Издревле королевская династия Великобритании слыла глубоко религиозной. Несмотря на то, что в современном мире нравы и порядки заметно упростились, Виндзоры по-прежнему исправно посещают воскресную службу и придерживаются строгих религиозных взглядов. Например, наследовать престол могут лишь приверженцы англиканской церкви — протестантам и католикам (особенно католикам!) при дворе не место.

Елизавета II и Кейт Миддлтон

Впрочем, посещение службы для Виндзоров — настоящий праздник. Возможность лишний раз собраться всей семьей, поболтать и поприветствовать поклонников. Например, сегодня фанаты королевской семьи радостно отметили, что в автомобиле Кейт Миддлтон и принца Уильяма сидела еще одна пассажирка — Елизавета II.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Обычно королева Великобритании приезжает в церковь в одной машине с супругом, но сегодня, вероятно, принц Филипп решил остаться дома. Тогда предприимчивая Елизавета II подсела к любимому внуку и его супруге. Принц Уильям с радостью пересел на переднее сидение рядом с водителем, а две дамы расположились сзади.

Семейная церковь Виндзоров в Балморале

Всю дорогу до семейной церкви в замке Балморал Кейт и Елизавета II о чем-то весело беседовали и не могли скрыть счастливых улыбок. Они приветствовали поклонников, столпившихся у дороги, взмахами руки и выглядели потрясающе.

1 2 3 ... 10 25 августа Виндзоры отправились в небольшую церковь в замке Балморал

Многие отметили яркий наряд королевы Великобритании. Ее Величество для посещения воскресной службы выбрала ярко-розовый костюм и дополнила его изящной шляпой в тон. Поклонники отметили посвежевший вид 93-летней правительницы и восхитились ее как всегда безупречному вкусу.