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«Накипело»: Алена Шишкова ответила хейтерам, которые обвинили ее в живодерстве

25 августа Алене Шишковой, которая обычно не поднимает важных тем в своем Инстаграме, пришлось объясниться с подписчиками. Дело в том, что на 26-летнюю блондинку обрушился шквал критики из-за ее видео со шкурой «убитого» волка. 
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Да-да, вы не ошиблись, «ангела во плоти» Алену Шишкову обвиняют в жестоком обращении с животными! И это вовсе не розыгрыш, а реакция возмущенных подписчиков на недавнее видео, которое экс-возлюбленная Тимати опубликовала на своей странице.

Алена Шишкова
Алена Шишкова

Алена Шишкова постоянно участвует в фэшн-съемках и по долгу службы ей часто приходится иметь дело с необычными реквизитами. На этот раз красавица появилась в кадре в вечернем платье и с сомнительным аксессуаром, а именно с... волчьей шкурой.

Бэкстейдж с фотосессии Алена выложила в своем Инстаграме утром 25 августа. Вероятно, white star никак не ожидала волны критики в своей адрес. Подписчики совершенно не обратили внимание ни на эффектный образ знаменитости, ни на ее красоту. Даже подпись «Волк ненастоящий», которую Алена предусмотрительно указала в этой публикации, осталась без внимания... Все, на чем сконцентрировались возмущенные фолловеры — это «шкура убитого животного».

Алена Шишкова
Алена Шишкова

За считанные минуты под роликом появились сотни гневных комментариев. «Живодерка», «Бедное животное... монстры! Бездушные люди», «Совсем с ума сошла», — эти и многие другие, не менее эмоциональные послания, оставляли фолловеры Шишковой.

Часть поклонников пыталась вступиться за 26-летнюю модель. Они напоминали, что волк-то ненастоящий, и никакое «бедное животное» во имя моды и красоты не пострадало... Но, как говорится в небезызвестном произведении, «Остапа понесло». 

Алена Шишкова
Алена Шишкова

Да так понесло, что без вины виноватой Алене Шишковой пришлось оправдываться перед своей аудиторией. Несколькими часами позже она написала длинное сообщение, в котором расставила все точки над i.

Алена Шишкова
Алена Шишкова

«Вы спасаете животных, так возьмите себе домой по собаке из наших приютов. А вас не трогает, что дети гибнут совсем рядом? В том же Китае дети крыс едят, не то, что собак, потому что от голода умирают. А сколько животных задыхаются от промышленного и бытового мусора, потому что вы постоянно что-то покупаете, а производители это производят? Проблем много. А вы увидели муляж волка, который мы использовали для стилизации фотосъемки в средневековом стиле. И уже причислили меня к живодерам, как будто я сама собаку убила. Очнитесь. Начните с себя!» — заявила Шишкова.

  • Алена Шишкова
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    25 августа Алене Шишковой пришлось оправдываться перед своими поклонниками
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Многие подписчики услышали Алену и даже принесли ей свои извинения. Они признали правоту звезды и попросили прощения за неуместную критику. 

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25 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • все правильно сказала.

  • *** курица эта Шишкова. Ладно, сами справимся......

  • Верно сказала, из-за муляжа набросились как шакалы, не почитав даже описание поста, где было указано, что муляж. Зато раскудахтались!

  • У неё помимо опилок в голове полное равнодушие к животным, это очевидно по её тупому комментарию. Сразу понятно, человек никогда кусочка еды не бросил бездомному несчастному животному, они для неё не существуют и никакого сострадания не вызывают.

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