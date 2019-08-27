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Уроки на немецком и любовь к математике: как учится 8-летняя дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова в частной школе

Кто-то еще ловит последние летние деньки, а вот 8-летняя Анна Богомолова уже отправилась в школу. Почему так рано? Да потому, что девочка ходит в частное немецкое учебное заведение.
Анна Богомолова и Дарья Мороз
Анна Богомолова и Дарья Мороз

«Все были против, а теперь счастливы», — заявила Дарья Мороз, рассказывая подписчикам о необычной школе, куда ходит ее дочь Анна. Дело в том, что девочка посещает не общеобразовательное учебное заведение, а частное, да еще и немецкое!
 
Заниматься наследнице Константина Богомолова не сложно, ведь в школе при посольстве Германии «мягкий вход в обучение и отсутствие совковости». Как выяснилось, несмотря на стереотипы о немецкой строгости и дотошности, на детей там совсем не давят.

Дарья Мороз с дочерью Анной
Дарья Мороз с дочерью Анной

Многие удивились, узнав, что 8-летняя Анна во время уроков совершенно не слышит родную речь. Оказывается, сам формат учебы — не отечественный, а заграничный. «Преподают на немецком по немецкой системе. Русским мы занимаемся отдельно», — пояснила Дарья Мороз.

Анна Богомолова
Анна Богомолова

Звездная мама призналась, что инициатива отдать дочь на учебу в школу при посольстве Германии принадлежала ей. Более того, изначально вся семья была против. Тем не менее Дарья настояла, и теперь родственники Анны счастливы, что наследница обучается именно там.

По признанию Мороз, дочь учится «почти на одни пятерки», а ее любимый предмет — математика. 

Многие подписчики посочувствовали Анне Богомоловой, которая вынуждена начать учебу в конце августа. Но Дарья Мороз поспешила их успокоить: оказывается, в Москве пошли на уступки и продлили детям летние каникулы. В самой Германии начало занятий в этом году состоялось 5 августа. 

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27 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @d_moroz/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
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Дарья Мороз

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • В европейских школах дети заниматься идут в августе. Молодец. Нужно в детей вкладывать.

  • У Богомоловп странный вкус на женщин, такие не типичные лица, не красавицы, но что то обояние какое то, но не эстет.

  • Конечно для девочки это очень хорошо. Среди "звезд" у нас принято или сша или британия.Немцы конечно другие, более сильные на мой взгляд. Растит из девочки не модель и не дизайнера, дай бог выйдет толк. Молодец

  • Прекрасная, здравая идея: девочка будет не понты кидать учиться, среди московских мажорчиков, а получать серьезное европейское образование. Молодец Мороз, мудрая женщина.

  • Я живу в Париже и хочу отдать ребёнка в франко-русский детсад (школу), чтоб потом мог учиться в школе при российском посольстве, при том, что ребёнок и муж - французы. Просто это возможность дать ребёнку сразу два языка. Российское образование очень хорошее, я рабатала в системе французского образования, у нас был обмен с московской школой, так вот, российские ученики были гораздо сильнее в физике и математике, хотя наша парижская школа одна из самых сильных.

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