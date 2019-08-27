Уроки на немецком и любовь к математике: как учится 8-летняя дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова в частной школе

Кто-то еще ловит последние летние деньки, а вот 8-летняя Анна Богомолова уже отправилась в школу. Почему так рано? Да потому, что девочка ходит в частное немецкое учебное заведение.

Анна Богомолова и Дарья Мороз

«Все были против, а теперь счастливы», — заявила Дарья Мороз, рассказывая подписчикам о необычной школе, куда ходит ее дочь Анна. Дело в том, что девочка посещает не общеобразовательное учебное заведение, а частное, да еще и немецкое!



Заниматься наследнице Константина Богомолова не сложно, ведь в школе при посольстве Германии «мягкий вход в обучение и отсутствие совковости». Как выяснилось, несмотря на стереотипы о немецкой строгости и дотошности, на детей там совсем не давят.

Дарья Мороз с дочерью Анной

Многие удивились, узнав, что 8-летняя Анна во время уроков совершенно не слышит родную речь. Оказывается, сам формат учебы — не отечественный, а заграничный. «Преподают на немецком по немецкой системе. Русским мы занимаемся отдельно», — пояснила Дарья Мороз.

Анна Богомолова

Звездная мама призналась, что инициатива отдать дочь на учебу в школу при посольстве Германии принадлежала ей. Более того, изначально вся семья была против. Тем не менее Дарья настояла, и теперь родственники Анны счастливы, что наследница обучается именно там.

1 2 3 ... 9 В 2010-м у Константина Богомолова и Дарьи Мороз родилась дочь Анна

По признанию Мороз, дочь учится «почти на одни пятерки», а ее любимый предмет — математика.



Многие подписчики посочувствовали Анне Богомоловой, которая вынуждена начать учебу в конце августа. Но Дарья Мороз поспешила их успокоить: оказывается, в Москве пошли на уступки и продлили детям летние каникулы. В самой Германии начало занятий в этом году состоялось 5 августа.