По пятам: вслед за старшей и успешной сестрой Анна Бузова снялась в рекламе шампуня

Конкуренция между сестрами Бузовых, кажется, только набирает обороты. Сначала Анна вслед за Ольгой запела, потом — решилась на похожую прическу. А на днях стало известно, что Бузова-младшая снялась в рекламе шампуня.
Учитывая, что не так давно Ольга стала амбассадором Head & Shoulders в России, складывается ощущение, что сестра «поющей ведущей» буквально следует по ее пятам. Правда, Анна выбрала другую марку — бизнесвумен теперь рекламирует шампунь «Лошадиная сила».
27 августа Анна опубликовала ролик в своем микроблоге. «Амбассадор ''Лошадиной силы'' — это я. Как же мне приятно быть лицом качественного российского бренда, которым уже давно с удовольствием пользуюсь», — подписала видео сестра Ольги.