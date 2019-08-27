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По пятам: вслед за старшей и успешной сестрой Анна Бузова снялась в рекламе шампуня

Многие знаменитости заключают рекламные контракты. Это приносит им не только заработок, но и узнаваемость. Не так давно мы видели Ольгу Бузову в рекламе Head & Shoulders, а на днях ее сестра появилась в аналогичной съемке.
Анна Бузова
Анна Бузова

Конкуренция между сестрами Бузовых, кажется, только набирает обороты. Сначала Анна вслед за Ольгой запела, потом — решилась на похожую прическу. А на днях стало известно, что Бузова-младшая снялась в рекламе шампуня. 

Учитывая, что не так давно Ольга стала амбассадором Head & Shoulders в России, складывается ощущение, что сестра «поющей ведущей» буквально следует по ее пятам. Правда, Анна выбрала другую марку — бизнесвумен теперь рекламирует шампунь «Лошадиная сила».

27 августа Анна опубликовала ролик в своем микроблоге. «Амбассадор ''Лошадиной силы'' — это я. Как же мне приятно быть лицом качественного российского бренда, которым уже давно с удовольствием пользуюсь», — подписала видео сестра Ольги.

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27 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @annabuzova, @buzova86/Instagram, head & shoulders Россия/Youtube.com
Теги

Ольга Бузова, Анна Бузова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • За сестрой все пытается угнаться и копирует ее во всем

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