Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Подтянутая Юлия Высоцкая показала, как занимается скандинавской ходьбой с 82-летним супругом

Юлия Высоцкая приобщает своего мужа Андрея Кончаловского к активным видам спорта. На днях, вооружившись специальными палками для скандинавской ходьбы, супруги отправились на прогулку.
Юлия Высоцкая

Скандинавская ходьба (или по-простому нордик) — это не «спорт для бабушек», как принято считать в России. Это очень увлекательный способ приятно и с пользой провести время. Ну а то, что при этом не страдают колени и позвоночник — приятный бонус.

Юлия Высоцкая

Обо всем этом точно знает 46-летняя Юлия Высоцкая. «Это и для мышц полезно — менять род нагрузки, иначе происходит привыкание, перетренированность», — рассказывала она в интервью Hello! На днях телеведущая показала серию трогательных фотографий, на которых занимается скандинавской ходьбой вместе со своим мужем, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским.

Юлия Высоцкая

«Отправились на поиски кофе», — подписала снимки Высоцкая. Фолловеры пейзажи и романтику оценили: «Теперь понятно, откуда такая фигура», «Какое счастье, что рядом муж с тобой на одной волне», «Какие ноги шикарные».

Идеальной фигурой Высоцкая обязана не только нордику. Юлия также занимается бегом, плаванием, пилатесом и йогой. 

«Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — говорила Юлия.
  • Юлия Высоцкая
    1 2 3 4 5 6 7
    Юлия Высоцкая постоянно делится с поклонниками рецептами вкусных блюд, но при этом не толстеет
    Смотреть галерею

Отметим, что серьезная разница в возрасте супругов нисколько не смущает. Пара познакомилась в 1996 году в лифте отеля, где они поселились во время фестиваля «Кинотавр». В 1999 году Высоцкая родила режиссеру дочь Марию, в 2003 году — сына Петра. А в начале этого года супруги обвенчались после 20 лет брака.

Перейти к обсуждению 1


27 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @juliavysotskayaofficial/Instagram
Теги

Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я не верю в любовника, она все время на грани истерики, излишне суетлива и дерганна, нет в ней женской "сытости" , теплоты, плавности, гармонии.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.