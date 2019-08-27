Подтянутая Юлия Высоцкая показала, как занимается скандинавской ходьбой с 82-летним супругом

Юлия Высоцкая приобщает своего мужа Андрея Кончаловского к активным видам спорта. На днях, вооружившись специальными палками для скандинавской ходьбы, супруги отправились на прогулку.

Скандинавская ходьба (или по-простому нордик) — это не «спорт для бабушек», как принято считать в России. Это очень увлекательный способ приятно и с пользой провести время. Ну а то, что при этом не страдают колени и позвоночник — приятный бонус.

Обо всем этом точно знает 46-летняя Юлия Высоцкая. «Это и для мышц полезно — менять род нагрузки, иначе происходит привыкание, перетренированность», — рассказывала она в интервью Hello! На днях телеведущая показала серию трогательных фотографий, на которых занимается скандинавской ходьбой вместе со своим мужем, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским.

«Отправились на поиски кофе», — подписала снимки Высоцкая. Фолловеры пейзажи и романтику оценили: «Теперь понятно, откуда такая фигура», «Какое счастье, что рядом муж с тобой на одной волне», «Какие ноги шикарные».

Идеальной фигурой Высоцкая обязана не только нордику. Юлия также занимается бегом, плаванием, пилатесом и йогой.

«Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — говорила Юлия.

1 2 3 4 5 6 7 Юлия Высоцкая постоянно делится с поклонниками рецептами вкусных блюд, но при этом не толстеет

Отметим, что серьезная разница в возрасте супругов нисколько не смущает. Пара познакомилась в 1996 году в лифте отеля, где они поселились во время фестиваля «Кинотавр». В 1999 году Высоцкая родила режиссеру дочь Марию, в 2003 году — сына Петра. А в начале этого года супруги обвенчались после 20 лет брака.