«Мой муж планирует устроить мне ДТП»: найдено письмо, которое принцесса Диана написала незадолго до своей смерти

Прошло уже 22 года со дня смерти леди Ди, а поклонники и исследователи по всему миру до сих пор не могут разгадать загадку той страшной автомобильной аварии. Оказалось, что к трагической гибели «королевы сердец» мог быть причастен ее собственный муж.

Принцесса Диана

На днях в Сети появился подкаст, создатели которого опубликовали новые материалы по нашумевшей трагедии, произошедшей в Париже в 31 августа 1997-го. Тогда принцесса Диана вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом попала в автомобильную аварию, в результате которой пара погибла.

Принцесса Диана

Слухи о причастности королевской семьи к этому мрачному событию ходили уже давно: то Елизавету II обвиняли в желании «устранить» своенравную экс-невестку, то Камиллу Паркер Боулз подозревали в настоящем заговоре, который она якобы развернула, чтобы опорочить имя Дианы и в конце концов навсегда отдалить ее от Виндзоров.

Принц Чарльз и Диана

Как бы то ни было, слухи оставались слухами. Суд постановил, что гибель принцессы Дианы произошла в результате несчастного случая, и обществу пришлось смириться с этим выводом. Тем не менее попытки «докопаться до правды» продолжаются и по сей день. Одной из них стал подкаст под названием «Диана: дело закрыто», который вышел на днях в Великобритании.

Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз

Создатели записи собрали новый шокирующий материал — дневниковые заметки леди Ди, ее письма и показания свидетелей той аварии — и заявили, что, судя по всему, смерть принцессы Уэльской была далеко не случайной. Выяснилось, что это была тщательно спланированная операция, руководил которой ее экс-супруг.

Фрагмент дневника принцессы Дианы

Публике было предложено ознакомиться с отрывком из дневника леди Ди, который она якобы записала незадолго до смерти. «Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться на Тигги [няне принцев Уильяма и Гарри — прим. Woman.ru]. Камилла — не что иное, как приманка, поэтому Чарльз просто использует всех нас».

1 2 3 ... 13 В 1981-м принцесса Диана вышла замуж за Чарльза Виндзора

Удивлены? Мы тоже! Остается узнать, каким образом создателям подкаста удалось раздобыть секретные записи погибшей принцессы (не говоря о том, что подлинность этих материалов никто не подтверждал).