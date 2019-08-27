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«Мой муж планирует устроить мне ДТП»: найдено письмо, которое принцесса Диана написала незадолго до своей смерти

Прошло уже 22 года со дня смерти леди Ди, а поклонники и исследователи по всему миру до сих пор не могут разгадать загадку той страшной автомобильной аварии. Оказалось, что к трагической гибели «королевы сердец» мог быть причастен ее собственный муж.
Принцесса Диана
Принцесса Диана

На днях в Сети появился подкаст, создатели которого опубликовали новые материалы по нашумевшей трагедии, произошедшей в Париже в 31 августа 1997-го. Тогда принцесса Диана вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом попала в автомобильную аварию, в результате которой пара погибла. 

Принцесса Диана
Принцесса Диана

Слухи о причастности королевской семьи к этому мрачному событию ходили уже давно: то Елизавету II обвиняли в желании «устранить» своенравную экс-невестку, то Камиллу Паркер Боулз подозревали в настоящем заговоре, который она якобы развернула, чтобы опорочить имя Дианы и в конце концов навсегда отдалить ее от Виндзоров.

Принц Чарльз и Диана
Принц Чарльз и Диана

Как бы то ни было, слухи оставались слухами. Суд постановил, что гибель принцессы Дианы произошла в результате несчастного случая, и обществу пришлось смириться с этим выводом. Тем не менее попытки «докопаться до правды» продолжаются и по сей день. Одной из них стал подкаст под названием «Диана: дело закрыто», который вышел на днях в Великобритании.

Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз
Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз

Создатели записи собрали новый шокирующий материал — дневниковые заметки леди Ди, ее письма и показания свидетелей той аварии — и заявили, что, судя по всему, смерть принцессы Уэльской была далеко не случайной. Выяснилось, что это была тщательно спланированная операция, руководил которой ее экс-супруг. 

Фрагмент дневника принцессы Дианы
Фрагмент дневника принцессы Дианы

Публике было предложено ознакомиться с отрывком из дневника леди Ди, который она якобы записала незадолго до смерти. «Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться на Тигги [няне принцев Уильяма и Гарри — прим. Woman.ru]. Камилла — не что иное, как приманка, поэтому Чарльз просто использует всех нас».

Удивлены? Мы тоже! Остается узнать, каким образом создателям подкаста удалось раздобыть секретные записи погибшей принцессы (не говоря о том, что подлинность этих материалов никто не подтверждал). 

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27 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @royalweddings_rus/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Принцесса Диана, Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Чарльз слишком слаб, чтобы спланировать убийство, королева слишком щепетильна, а Диана вообще имела расстройство... так что предполагаю, что это ее фантпзии.

  • Как же уже утомили с этой Дианой. Ну прям вся королевская семья причастна к её смерти. Смешно. И её отрывок из дневника говорит скорее о том, что она неадекватно воспринимала реальность. Принц хочет жениться на няне и при этом прикрывется Камиллой? Записки сумашедшего

  • Почитала что умерла она глупо как то. Отель ритц е мо е. Купили не новый мерс а отремонтированный после тяжёлой аварии. Он был вообще сдан на металлолом сначала. Наверное хотели сэкономить. Машина плохо функционировать на скорости больше 60 о чем их предупредили за 2 месяца. Дальше пьяный водитель плюс ещё и принимающий нейролептики ещё что то. Заместитель начальника охраны. Потом после аварии она была жива. 10 минут ехали полицейские. И полчаса её доставали из машины. Перед этим правда её пытались вытащить фотографы через окно но застряли ноги. Возможно это было критично в её состоянии нельзя было двигать. Потом у неё остановка сердца но пожарный запустил. Где бригада медиков с реанимобилем? Потом её поместили в скорую и только через 20 минут повезли в больницу. Чего ждали? В больницу ехали 25 минут почему это же Париж не село. Там полно больниц. С мигалкой в ближайшую. Короче в больнице оеа через 2.5 часа. 2.5 часа в её состоянии. Там начали обследовать. Понятно пока обследовали выяснили в чем дело уже не спасли.

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