«Мой муж планирует устроить мне ДТП»: найдено письмо, которое принцесса Диана написала незадолго до своей смерти

На днях в Сети появился подкаст, создатели которого опубликовали новые материалы по нашумевшей трагедии, произошедшей в Париже в 31 августа 1997-го. Тогда принцесса Диана вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом попала в автомобильную аварию, в результате которой пара погибла.
Слухи о причастности королевской семьи к этому мрачному событию ходили уже давно: то Елизавету II обвиняли в желании «устранить» своенравную экс-невестку, то Камиллу Паркер Боулз подозревали в настоящем заговоре, который она якобы развернула, чтобы опорочить имя Дианы и в конце концов навсегда отдалить ее от Виндзоров.
Как бы то ни было, слухи оставались слухами. Суд постановил, что гибель принцессы Дианы произошла в результате несчастного случая, и обществу пришлось смириться с этим выводом. Тем не менее попытки «докопаться до правды» продолжаются и по сей день. Одной из них стал подкаст под названием «Диана: дело закрыто», который вышел на днях в Великобритании.
Создатели записи собрали новый шокирующий материал — дневниковые заметки леди Ди, ее письма и показания свидетелей той аварии — и заявили, что, судя по всему, смерть принцессы Уэльской была далеко не случайной. Выяснилось, что это была тщательно спланированная операция, руководил которой ее экс-супруг.
Публике было предложено ознакомиться с отрывком из дневника леди Ди, который она якобы записала незадолго до смерти. «Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться на Тигги [няне принцев Уильяма и Гарри — прим. Woman.ru]. Камилла — не что иное, как приманка, поэтому Чарльз просто использует всех нас».
Удивлены? Мы тоже! Остается узнать, каким образом создателям подкаста удалось раздобыть секретные записи погибшей принцессы (не говоря о том, что подлинность этих материалов никто не подтверждал).