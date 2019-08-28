79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

28 августа 79-летний Эммануил Виторган рассказал фолловерам об изменениях в своей жизни. Дело в том, что совсем недавно актер стал отцом в четвертый раз.
Виторган и его супруга Ирина Млодик назвали девочку Кларой. Счастливые родители решили не скрывать малышку и сразу же показали публике ее лицо.
Вероятно, ребенка паре родила суррогатная мама. В последние месяцы Эммануил регулярно показывал снимки супруги, сделанные на отдыхе, на которых видно, что она не была беременна.
Кстати, слухи о пополнении в семействе ходили уже около месяца. В начале августа Виторган выложил в свой микроблог объявление, что они с женой ищут двух нянь — для полуторагодовалого ребенка (как раз столько сейчас их дочке Этель) и для новорожденного.
Напомним, прошлой весной у Эммануила и Ирины родился первый общий ребенок, дочь Этель. Несмотря на зрелый возраст Млодик, женщина заявила, что родила девочку сама.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает здоровья им и их новорожденной малышке!