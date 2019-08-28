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79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

28 августа Эммануил Виторган объявил важную новость — они с Ириной Млодик снова стали родителями. Недавно у пары родилась вторая дочь. 
Ирина Млодик, Эммнауил Виторган
Ирина Млодик и Эммануил Виторган

28 августа 79-летний Эммануил Виторган рассказал фолловерам об изменениях в своей жизни. Дело в том, что совсем недавно актер стал отцом в четвертый раз. 

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька», — написал мужчина на своей странице в Инстаграме. 

Виторган и его супруга Ирина Млодик назвали девочку Кларой. Счастливые родители решили не скрывать малышку и сразу же показали публике ее лицо. 

Ирина Млодик, Эммануил Виторган
 

Вероятно, ребенка паре родила суррогатная мама. В последние месяцы Эммануил регулярно показывал снимки супруги, сделанные на отдыхе, на которых видно, что она не была беременна. 

Сами знаменитости пока не поделились подробностями насчет рождения второго ребенка. 

Кстати, слухи о пополнении в семействе ходили уже около месяца. В начале августа Виторган выложил в свой микроблог объявление, что они с женой ищут двух нянь — для полуторагодовалого ребенка (как раз столько сейчас их дочке Этель) и для новорожденного. 

Напомним, прошлой весной у Эммануила и Ирины родился первый общий ребенок, дочь Этель. Несмотря на зрелый возраст Млодик, женщина заявила, что родила девочку сама.

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает здоровья им и их новорожденной малышке!

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28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @emmanuil_vitorgan/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Эммануил Виторган, Ирина Млодик

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Виторган, давай еще !!!!! Тебе же всего 80 лет !!!! Еще пару - тройку младенцев купи.

  • Бедные девочки, в детстве иметь родителей-стариков. А подрастут..

  • Ложь. Сама она не рожала. И выглядит она ровесницей Виторгана.

  • С ума сошли! Думают, что вечные?!

  • Два старика родили сирот.

  • шта?!?

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