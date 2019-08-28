79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

28 августа Эммануил Виторган объявил важную новость — они с Ириной Млодик снова стали родителями. Недавно у пары родилась вторая дочь.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган

28 августа 79-летний Эммануил Виторган рассказал фолловерам об изменениях в своей жизни. Дело в том, что совсем недавно актер стал отцом в четвертый раз.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька», — написал мужчина на своей странице в Инстаграме.

Виторган и его супруга Ирина Млодик назвали девочку Кларой. Счастливые родители решили не скрывать малышку и сразу же показали публике ее лицо.

Вероятно, ребенка паре родила суррогатная мама. В последние месяцы Эммануил регулярно показывал снимки супруги, сделанные на отдыхе, на которых видно, что она не была беременна.

Сами знаменитости пока не поделились подробностями насчет рождения второго ребенка.

Кстати, слухи о пополнении в семействе ходили уже около месяца. В начале августа Виторган выложил в свой микроблог объявление, что они с женой ищут двух нянь — для полуторагодовалого ребенка (как раз столько сейчас их дочке Этель) и для новорожденного.

1 2 3 ... 10 Эммануил Виторган и Ирина Млодик снова стали родителями!

Напомним, прошлой весной у Эммануила и Ирины родился первый общий ребенок, дочь Этель. Несмотря на зрелый возраст Млодик, женщина заявила, что родила девочку сама.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает здоровья им и их новорожденной малышке!