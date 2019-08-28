Пошли в народ: Меган Маркл и принц Гарри сходили в дешевый паб вместе с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл, кажется, решили больше не раздражать британцев и не тратить баснословные деньги впустую. Так, на обед в минувшие выходные они отправились в самый обычный паб.

Меган Маркл и принц Гарри

После скандального отпуска в Ницце принц Гарри и Меган Маркл наконец-то пришли в себя. Ситуацию нужно было исправлять, поэтому супруги решили отобедать в бюджетном пабе The Rose & Crown, который находится в 10 минутах езды от их дома.

Как сообщает портал The Sun, герцог и герцогиня Сассекские заказали жаркое за 15 фунтов (около 1 200 рублей). Гарри решил запить мясное блюдо двумя кружками пива, а Меган ограничилась обычной водой. Очевидцы, которые все же узнали супружескую чету, рассказали, что пара провела в заведении два часа.

«Они сидели за столиком со своим личным секретарем. Арчи большую часть времени провел у Меган на руках. Он очень спокойный, я вообще не слышал его плача», — рассказал посетитель паба, который заметил монарших особ. Аноним добавил, что персонал, судя по всему, был оповещен, что в их заведение нагрянет принц и экс-актриса, но обслуживал их так же, как и остальных посетителей The Rose & Crown.

Если вы все пропустили, напоминаем: принц Гарри и Меган Маркл по непонятной для британцев причине повадились летать в отпуск не как обычные люди (то есть на регулярных рейсах), а на частных джетах. И это влетело герцогу и герцогине Сассекским в копеечку: аренда частного самолета Cessna Citation Sovereign, на котором путешествовали супруги, стоит около 20 тысяч фунтов (1,6 млн рублей).

1 2 3 ... 8 Принц Гарри и Меган Маркл выбрали бюджетный паб для воскресного ланча

Налогоплательщики тут же решили, что шикуют Меган и Гарри на их кровно заработанные, но паникеров поспешил успокоить Элтон Джон. Музыкант заявил, что лично предоставил супругам частный самолет.