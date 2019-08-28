Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Санкт-Петербурга

Александр Друзь, один из самых умных людей России, попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Шоумен сбил молодого велосипедиста на пешеходном переходе, но заявил, что ничего страшного не случилось.

Александр Друзь

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь опять оказался замешан в скандале. На этот раз 64-летний интеллектуал сбил велосипедиста в самом центре Санкт-Петербурга — на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Да еще и на пешеходном переходе.

Очевидцы рассказали, что после случившегося Друзь тут же вышел из машины и подошел к парню. Обошлось без травм и скандалов. Более того, Александр был предельно вежлив, когда попросил зевак, доставших свои мобильные телефоны, прекратить съемку.

Инцидент мог бы быть исчерпан, но тут подоспели сотрудники полиции. Друзь заявил, что «это — не авария», да и вообще ничего страшного не произошло. А потом с магистром связались корреспонденты телеканала «РЕН-ТВ». На вопросы журналистов телеведущий ответил примерно в таком же ключе: «Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют».

Вообще, никто уже не удивляется некрасивым выходкам Друзя. В феврале Александра в мошенничестве обвинил главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер. Мужчина заявил, что Друзь за три дня до записи передачи предложил Беру сделку: долю от выигрыша в ответ на вопросы и правильные на них ответы.

Александр отпираться не стал и подтвердил, что такой разговор действительно был, только вот с таким предложением Бер обратился к нему, а не наоборот.

1 2 3 4 5 6 7 Магистр «Что? Где? Когда?» сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Представители Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» встали на сторону Друзя и заявили, что не собираются смещать Александра с поста вице-президента, поскольку этот скандал не имеет никакого отношения к деятельности магистра в клубе. Но к участию в летней серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» его все равно не допустили.