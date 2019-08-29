Дмитрий Тарасов добился компенсации от «Локомотива» в размере 12 тысяч евро

В июне Дмитрий Тарасов со скандалом покинул ряды футбольного клуба «Локомотив». Сейчас спортсмен судится с руководством и пытается вернуть себе средства, потраченные на реабилитацию после травмы.

Дмитрий Тарасов

Этой весной 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму ноги во время матча «Локомотив» — «Уфа». Спортсмену потребовалась операция, реабилитацию же он проходит до сих пор.

30 июня у Дмитрия закончился контракт с футбольным клубом, в котором он играл на протяжении девяти лет.

Руководство «Локомотива» решило не продлевать сотрудничество со знаменитостью, а также отказалось оплачивать лечение его недавней травмы. Такое решение было мотивировано тем, что якобы на самом деле Тарасову не была нужна сделанная операция, и он ослушался клубного врача.

Всего футблист потратил на свое лечение в Италии 23 тысячи евро (примерно 1,7 миллиона рублей). Дмитрий смирился с тем, что вряд ли получит компенсацию за проведенную операцию и решил требовать с клуба хотя бы возмещение части средств, потраченных на реабилитационные процедуры — это порядка 12 тысяч евро (около 900 тысяч рублей).

28 августа Российский футбольный союз провел заседание касаемо дела Тарасова против «Локомотива».

«Слушание длилось три часа и завершилось моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К ''Локомотиву'' претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен», — сообщил Дмитрий корреспонденту портала «Чемпионат».

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов получил компенсацию за лечение после травмы

Сейчас Тарасов продолжает ежедневно посещать медицинские процедуры и восстанавливать здоровье. Пока мужчина не сообщал о рабочих предложениях, поступающих в его адрес, хотя новый футбольный сезон вот-вот и начнется.