Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дмитрий Тарасов добился компенсации от «Локомотива» в размере 12 тысяч евро

В июне Дмитрий Тарасов со скандалом покинул ряды футбольного клуба «Локомотив». Сейчас спортсмен судится с руководством и пытается вернуть себе средства, потраченные на реабилитацию после травмы. 
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов

Этой весной 32-летний Дмитрий Тарасов получил серьезную травму ноги во время матча «Локомотив» — «Уфа». Спортсмену потребовалась операция, реабилитацию же он проходит до сих пор. 

30 июня у Дмитрия закончился контракт с футбольным клубом, в котором он играл на протяжении девяти лет. 

Руководство «Локомотива» решило не продлевать сотрудничество со знаменитостью, а также отказалось оплачивать лечение его недавней травмы. Такое решение было мотивировано тем, что якобы на самом деле Тарасову не была нужна сделанная операция, и он ослушался клубного врача.

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

Всего футблист потратил на свое лечение в Италии 23 тысячи евро (примерно 1,7 миллиона рублей). Дмитрий смирился с тем, что вряд ли получит компенсацию за проведенную операцию и решил требовать с клуба хотя бы возмещение части средств, потраченных на реабилитационные процедуры — это порядка 12 тысяч евро (около 900 тысяч рублей)

28 августа Российский футбольный союз провел заседание касаемо дела Тарасова против «Локомотива». 

«Слушание длилось три часа и завершилось моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К ''Локомотиву'' претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен», — сообщил Дмитрий корреспонденту портала «Чемпионат»

Сейчас Тарасов продолжает ежедневно посещать медицинские процедуры и восстанавливать здоровье. Пока мужчина не сообщал о рабочих предложениях, поступающих в его адрес, хотя новый футбольный сезон вот-вот и начнется. 

Перейти к обсуждению 10


29 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А почему в Италии надо было лечить?

  • Деньги на новый поход в ЦУМ теперь есть!

  • неприятный мужик, вроде и симпатичный и спортивный, а какой-то отталкивающий своей смазливостью

  • Да и правильно. Производственная травма, как ни крути.

  • Гость

    А почему в Италии надо было лечить?

    а почему нет? каким исследованиям доверяешь, там и лечиться надо. Он отсудил деньги не за операцию, а на реабилитацию после травмы.

  • Локо рады, что наконец-то избавились от тараса. Только расставаться надо было красиво. Ведь для тараса эти деньги копейки. Или не так???

  • Молодец, правда должны быть правдой. Тем более, травма была получена в "рабочее время". Столько лет в клубе, а поступают, как с собакой, будет им уроком!

  • Он уже по меркам футбола пенсионер, да и раньше мастерством не отличался. Будет теперь с миской на рекламе в инстаграм зарабатывать

  • Гость

    Молодец, правда должны быть правдой. Тем более, травма была получена в "рабочее время". Столько лет в клубе, а поступают, как с собакой, будет им уроком!

    Как аукнется. так и откликнется. С ним поступили так .как он поступает со своими женами. Бумер никто не отменял. Это тоже ему будет "урок"- расставаться нужно по человечески. а не по ско т с ки.

  • молодец бабло рубит

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.