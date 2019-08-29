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Королева драконов: Алена Шишкова снялась в средневековой «фэнтези»-фотосессии

На днях 26-летняя модель отправилась в Самару, чтобы принять участие в съемках. Декорацией послужил настоящий замок, созданный в неоготическом стиле. Поклонники отметили сходство Алены Шишковой и героини сериала «Игра престолов».
Алена Шишкова в новой фотосессии
Алена Шишкова в новой фотосессии

29 августа Алена Шишкова поделилась первыми кадрами фотосессии в «фэнтези»-стиле. Для участия в съемке ей пришлось слетать на несколько дней в Самару, где расположился современный замок Гарибальди, выполненный в неоготическом стиле. Каменные грифоны и гаргульи, винтовые лестницы, башенки на крыше и собственный ров с водой — все это напоминает сказочную атмосферу то ли Хогвартса, то ли крепости из «Игры престолов». 

Алена Шишкова в новой фотосессии
Алена Шишкова в новой фотосессии

Об этой фотосессии заговорили еще 4 дня назад, правда, далеко не в положительном ключе. Дело в том, что именно для этой съемки Алена использовала искусственную шкуру волка, которую многие поклонники приняли за настоящую. Как бы то ни было, сегодня Шишкова поделилась первыми кадрами — и подписчики остались в восторге. 

Эмилия Клар в образе Дейенерис Таргариен
Эмилия Клар в образе Дейенерис Таргариен

Однако фолловеров Алены поразил вовсе не средневековый замок и даже не ослепительное черное платье, в котором предстала модель. Больше всего они оценили сходство Шишковой с Дейенерис Таргариен, небезызвестной героиней сериала «Игра престолов». 

Алена Шишкова в новой фотосессии
Алена Шишкова в новой фотосессии

Действительно, сходство есть: белокурые волосы Алены были уложены в стиле королевы драконов, да и кадр на фоне горгульи вызвал ассоциацию со знаменитым персонажем Эмилии Кларк.

«Российская Дейенерис», «Дракарис!», «Алена бурерожденная из дома Шишковых», «На втором фото вылитая Кхалиси», — прокомментировали восхищенные поклонники. 

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29 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова

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  • Алёнка конечно нереальная красота.

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