Королева драконов: Алена Шишкова снялась в средневековой «фэнтези»-фотосессии

На днях 26-летняя модель отправилась в Самару, чтобы принять участие в съемках. Декорацией послужил настоящий замок, созданный в неоготическом стиле. Поклонники отметили сходство Алены Шишковой и героини сериала «Игра престолов».

Алена Шишкова в новой фотосессии

29 августа Алена Шишкова поделилась первыми кадрами фотосессии в «фэнтези»-стиле. Для участия в съемке ей пришлось слетать на несколько дней в Самару, где расположился современный замок Гарибальди, выполненный в неоготическом стиле. Каменные грифоны и гаргульи, винтовые лестницы, башенки на крыше и собственный ров с водой — все это напоминает сказочную атмосферу то ли Хогвартса, то ли крепости из «Игры престолов».

Алена Шишкова в новой фотосессии

Об этой фотосессии заговорили еще 4 дня назад, правда, далеко не в положительном ключе. Дело в том, что именно для этой съемки Алена использовала искусственную шкуру волка, которую многие поклонники приняли за настоящую. Как бы то ни было, сегодня Шишкова поделилась первыми кадрами — и подписчики остались в восторге.

Эмилия Клар в образе Дейенерис Таргариен

Однако фолловеров Алены поразил вовсе не средневековый замок и даже не ослепительное черное платье, в котором предстала модель. Больше всего они оценили сходство Шишковой с Дейенерис Таргариен, небезызвестной героиней сериала «Игра престолов».

Алена Шишкова в новой фотосессии

Действительно, сходство есть: белокурые волосы Алены были уложены в стиле королевы драконов, да и кадр на фоне горгульи вызвал ассоциацию со знаменитым персонажем Эмилии Кларк.

1 2 3 ... 10 Алена Шишкова постоянно участвует в различных съемках

«Российская Дейенерис», «Дракарис!», «Алена бурерожденная из дома Шишковых», «На втором фото вылитая Кхалиси», — прокомментировали восхищенные поклонники.