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Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси

В центре столицы Грузии женщина набросилась с ножом на маленького ребенка и исполосовала ему лицо. После этого она попыталась ударить его сестру. 

На проспекте Пекина в самом центре Тбилиси случилось неожиданное. Кадры, опубликованные в Сети, демонстрируют следующее: некая женщина средних лет проходит мимо пары с двумя детьми. 

Вдруг женщина вытаскивает из сумки нож и совершает нападение на мальчика. Родители ребенка на пару секунд выпали из жизни — они были просто в шоке. За это время женщина попробовала напасть на второго ребенка, но у нее не получилось — мама и папа кинулись спасать дочь и отогнали злоумышленницу. Женщина скрылась в неизвестном направлении.

Преступницу задержали на следующий день, ей оказалась 51-летняя безработная художница, против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

На все вопросы преступница отвечать отказывается. Так заявила ее адвокат Натия Пачкория в эфире Первого канала.

«На этом этапе моя подзащитная пользуется полагающимся ей по закону правом на молчание. Соответственно, я лишена возможности давать комментарии. Подождем развития событий, и после я смогу дать вам комментарий исходя из интересов моей подзащитной», — сказала Пачкория.

Почему женщина совершила такое жуткое преступление, никто так и не понял. Хотя соседи злоумышленницы утверждают, что у нее было некое психическое заболевание, которое периодически обострялось.

Впрочем, следствие пока что не подтверждает версию о невменяемости обвиняемой. Мать женщины объяснить совершенное своей дочерью не может, но говорит, что она не страдает никакими психическими заболеваниями. 

Пострадавшему мальчику оказали необходимую медицинскую помощь и наложили швы. То, что нож не повредил глаза ребенка, — настоящее чудо. Врачи сделали все возможное, чтобы малышу не потребовалась пластическая операция.

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29 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Twitter.com, Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Это звездец, товарищи. Чайлдхейт, как она есть. Божена в будущем...

  • офигеть. я в шоке

  • Бедный ребёнок... Что с этим миром не так, страшно жить становится

  • Радфемка она. Объяснила, что мальчик будущий угнетатель. Влепите ей по полной.

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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20 Комментариев





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