Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси

В центре столицы Грузии женщина набросилась с ножом на маленького ребенка и исполосовала ему лицо. После этого она попыталась ударить его сестру.

На проспекте Пекина в самом центре Тбилиси случилось неожиданное. Кадры, опубликованные в Сети, демонстрируют следующее: некая женщина средних лет проходит мимо пары с двумя детьми.

Вдруг женщина вытаскивает из сумки нож и совершает нападение на мальчика. Родители ребенка на пару секунд выпали из жизни — они были просто в шоке. За это время женщина попробовала напасть на второго ребенка, но у нее не получилось — мама и папа кинулись спасать дочь и отогнали злоумышленницу. Женщина скрылась в неизвестном направлении.

Преступницу задержали на следующий день, ей оказалась 51-летняя безработная художница, против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

На все вопросы преступница отвечать отказывается. Так заявила ее адвокат Натия Пачкория в эфире Первого канала.



«На этом этапе моя подзащитная пользуется полагающимся ей по закону правом на молчание. Соответственно, я лишена возможности давать комментарии. Подождем развития событий, и после я смогу дать вам комментарий исходя из интересов моей подзащитной», — сказала Пачкория.

Почему женщина совершила такое жуткое преступление, никто так и не понял. Хотя соседи злоумышленницы утверждают, что у нее было некое психическое заболевание, которое периодически обострялось.



Впрочем, следствие пока что не подтверждает версию о невменяемости обвиняемой. Мать женщины объяснить совершенное своей дочерью не может, но говорит, что она не страдает никакими психическими заболеваниями.

Пострадавшему мальчику оказали необходимую медицинскую помощь и наложили швы. То, что нож не повредил глаза ребенка, — настоящее чудо. Врачи сделали все возможное, чтобы малышу не потребовалась пластическая операция.