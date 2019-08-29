Меган Маркл решила вернуться в кино, чтобы не скучать в королевском дворце

Герцогиня Сассекская соскучилась по своей основной работе и хочет вернуться на съемочную площадку. Сейчас Меган Маркл уже подбирает для себя подходящий сценарий.

Тут такое дело… Говорят, Меган Маркл заскучала (читай, совсем поникла) в королевском дворце. Эксперт Роб Шутер сообщает: экс-актриса всерьез задумала вернуться к съемкам в кино и рассматривает несколько сценариев.

Вероятнее всего, Меган остановится на историческом или документальном фильме. А вот «девушку Бонда в новом фильме Маркл играть не станет». При этом Роб утверждает, что у герцогини Сассекской также есть и продюсерские амбиции.

Меган Маркл в «Форс-мажорах»

Герцог Сассекский, к слову, Меган поддерживает (опять же, по словам эксперта): «Гарри считает, что его супруга является одной из лучших актрис в истории, и не хочет, чтобы талант жены пропал даром…».

Если честно, в истории этой что-то не сходится. Давеча говорили, что принц Гарри категорически против того, чтобы его супруга возвращалась к съемкам. Причина банальная — элементарная ревность. Герцогу Сассекскому неприятно даже представлять, как его родная и любимая Меган будет целоваться с другими мужчинами, а уж тем более смотреть на это на экране.

Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри, кстати, в этом полностью поддержал голливудский актер Кевин Костнер. «Мне бы тоже было неприятно видеть, как моя супруга целуется с другими мужчинами… Это было бы мне непонятно», — сказал актер на шоу Lorraine.

Да и Елизавета II тоже была бы не в восторге — еще до свадьбы Меган и Гарри королева, по слухам, выражала свое недовольство, что ее любимый рыжий внук выбрал себе в жены актрису. Правда, также Елизавету II не устраивали еще и ее бывший муж, цвет кожи и национальность. Она была недовольна вообще всем.

Напомним, Меган стала известной после того, как снялась в сериале «Форс-мажоры». Перед свадьбой с Гарри Маркл покинула проект. Однако создатели шоу все же нашли вариант, как напомнить о ее героине Рейчел Зейн, и сделали это очень смешно. В серии, которую недавно показали в США, экранный муж Меган Патрик Джей Адамс ответил на вопрос о том, как дела у его «жены», так: «Если я скажу вам, насколько хорошо, вы, возможно, мне не поверите!». Не можем не согласиться.