После обнаружения письма Дианы о возможном ДТП вскрылись новые подробности дела: отец Доди Аль-Файеда требует возобновить расследование

2 дня назад вышел первый подкаст «Диана: дело закрыто», в котором журналист Дилан Ховард и экс-детектив Колин МакЛарен рассказывают свою версию произошедшего 31 августа 1997-го. Они провели тщательное расследование и смогли получить интервью у очевидцев аварии, которые на протяжении 22 лет хранили молчание.
Пока неизвестно, смог ли довольно пассивный Чарльз разработать хитроумный план по убийству своенравной Дианы (и какое отношение к этому имела Камилла Паркер Боулз, с которой у «королевы сердец» была взаимная неприязнь) или же ему кто-то помогал. Судя по не утихающему скандалу с принцем Эндрю (которого обвиняют чуть ли не в педофилии), даже в шкафах Виндзоров можно обнаружить пару-тройку скелетов...
Виноват Чарльз или нет, однако авария действительно случилась, и в конце августа 1997-го не только Париж (где произошла трагедия), но и весь мир погрузился в скорбь. Блистательная, улыбчивая, скромная — Диана погибла на 37 году жизни.
Зачем водитель гнал машину на огромной скорости? Почему в парижском тоннеле якобы никого не было, однако робкие свидетели пару раз заявляли, что своими глазами видели промчавшийся автомобиль сразу после того, как Диана и Доди разбились?
А точное время смерти принцессы — подлинное, настоящее, а не то, которое можно прочесть в отчете коронера?
Как бы то ни было, всю дополнительно найденную информацию еще предстоит проверять. Этим уже занялся египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, отец Доди.
Он встретился с одним из свидетелей, которого нашли Ховард и МакЛарен, и пришел в настоящий шок после услышанного.
Его уже несколько раз пыталась допросить парижская и британская полиции, но мужчина упрямо хранил молчание. Судя по всему, он не хотел навлекать на себя гнев сильных мира сего или же понимал, что его откровения — какими бы важными они ни были — ситуацию уже не исправят.
Мохаммед Аль-Файед, вникнув в новые материалы дела, потребовал немедленно возобновить расследование по уже далеко не случайной гибели своего сына и Дианы Уэльской. С ним согласны Ховард и МакЛарен. Правда, у них есть свои профессиональные опасения: экс-детектив сомневается, что стражам закона понравится правдивая версия произошедшего.
Пока неизвестно, что же рассказал Ле Ван Тан, однако обеспокоенность Мохаммеда Аль-Файеда говорит сама за себя.