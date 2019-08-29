После обнаружения письма Дианы о возможном ДТП вскрылись новые подробности дела: отец Доди Аль-Файеда требует возобновить расследование

Спустя 22 года после автомобильной аварии, унесшей жизнь принцессы Дианы и ее возлюбленного, были найдены сенсационные улики, перевернувшие с ног на голову версию о «несчастном случае».

Принцесса Диана

2 дня назад вышел первый подкаст «Диана: дело закрыто», в котором журналист Дилан Ховард и экс-детектив Колин МакЛарен рассказывают свою версию произошедшего 31 августа 1997-го. Они провели тщательное расследование и смогли получить интервью у очевидцев аварии, которые на протяжении 22 лет хранили молчание.

Свидетели все это время жили под другими именами и старались быть, что называется, тише воды, ведь расплатой за их показания могла стать собственная жизнь. Дело в том, что, судя по обнаруженным материалам, принцесса Диана была убеждена — экс-супруг готовится устранить ее и планирует ДТП

Пока неизвестно, смог ли довольно пассивный Чарльз разработать хитроумный план по убийству своенравной Дианы (и какое отношение к этому имела Камилла Паркер Боулз, с которой у «королевы сердец» была взаимная неприязнь) или же ему кто-то помогал. Судя по не утихающему скандалу с принцем Эндрю (которого обвиняют чуть ли не в педофилии), даже в шкафах Виндзоров можно обнаружить пару-тройку скелетов...

Цветы у въезда в тоннель, в котором погибла Диана

Виноват Чарльз или нет, однако авария действительно случилась, и в конце августа 1997-го не только Париж (где произошла трагедия), но и весь мир погрузился в скорбь. Блистательная, улыбчивая, скромная — Диана погибла на 37 году жизни.



Суд постановил, что ДТП произошло в результате «несчастного случая». Он действительно принес много несчастья. Вот только обнаружилось при этом слишком много подозрительных совпадений (и столько же несостыковок в полицейской версии).

Зачем водитель гнал машину на огромной скорости? Почему в парижском тоннеле якобы никого не было, однако робкие свидетели пару раз заявляли, что своими глазами видели промчавшийся автомобиль сразу после того, как Диана и Доди разбились?

Принцесса Диана

А точное время смерти принцессы — подлинное, настоящее, а не то, которое можно прочесть в отчете коронера?

Одна из свидетельниц, которое долгое время скрывалась под чужим именем, рассказала Ховарду и МакЛарену, что лично держала Диану за руку и слышала ее последние фразы («Он добился своего... С кем же теперь останутся мои мальчики?» — передал слова умирающей принцессы Уэльской портал Radar Online). Получается, тоннель был вовсе не таким пустынным.

Как бы то ни было, всю дополнительно найденную информацию еще предстоит проверять. Этим уже занялся египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, отец Доди.

Доди Аль-Файед

Он встретился с одним из свидетелей, которого нашли Ховард и МакЛарен, и пришел в настоящий шок после услышанного.

Журналист и экс-детектив смогли получить интервью у одного из самых главных фигур в этой истории — водителя белого Fiat Uno, который подрезал автомобиль принцессы и ее возлюбленного. Ле Ван Тан, по сообщению портала, раскрыл настоящую правду о трагическом происшествии.

Его уже несколько раз пыталась допросить парижская и британская полиции, но мужчина упрямо хранил молчание. Судя по всему, он не хотел навлекать на себя гнев сильных мира сего или же понимал, что его откровения — какими бы важными они ни были — ситуацию уже не исправят.

1 2 3 ... 10 На днях появилась информация о новых данных по делу гибели принцессы Дианы...

Мохаммед Аль-Файед, вникнув в новые материалы дела, потребовал немедленно возобновить расследование по уже далеко не случайной гибели своего сына и Дианы Уэльской. С ним согласны Ховард и МакЛарен. Правда, у них есть свои профессиональные опасения: экс-детектив сомневается, что стражам закона понравится правдивая версия произошедшего.

«В срочном порядке эту информацию следует передать сотрудникам суда. Если об этом сообщат французской или британской полиции, то возникнет большая вероятность того, что все эти материалы замнут и скроют», — заявили исследователи.



Пока неизвестно, что же рассказал Ле Ван Тан, однако обеспокоенность Мохаммеда Аль-Файеда говорит сама за себя.