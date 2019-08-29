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Муж Лолиты Милявской нашел утешение в объятиях новой женщины после развода

55-летняя Лолита Милявская разводится с супругом, 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым. На днях певица сообщила, что у ее бывшего возлюбленного появилась новая женщина. 
Лолита, Дмитрий Иванов
Лолита и Дмитрий Иванов

Лолита из своего развода тайну мадридского двора делать не стала: певица сама сообщила о расставании с супругом в Инстаграме. 

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный ''молодой'' муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала в своем микроблоге артистка, отметив, что не собирается искать «новое приключение» и поживет для себя.

Лолита
Дмитрий, судя по всему, такого принципа придерживаться не стал. И об этом тоже заявила Лолита.

Один из поклонников звезды написал ей в Инстаграме, что звезде пора бы уже помириться с Дмитрием и решить все семейные вопросы. «Брак — это не только буря страстей и океан неиссякаемой страсти. Брак — это взаимоуважение, помощь, поддержка в трудную минуту, когда молча пить чай вместе стоит миллиона алых роз, подаренных в конфетный период». 

Лолита мимо такого душевного комментария пройти не смогла и ответила доброжелателю, что снова сойтись с мужем не может: «Он давно занят».

Лолита

Комментарий подписчик оставил под репостом сообщения Анжелики Варум, которая поддержала Лолиту в трудную минуту. Певица обратилась к «нечистоплотным персонажам», которые пытаются набиваться в ухажеры к подруге: «Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!».

В комментариях отметились приятельницы Лолиты. Так, Юлия Ковальчук написала: «А говорят, девочки не умеют дружить и чувствовать друг друга». Елена Ваенга заметила: «Мир на бабах держится... Правда, ''хороших'' парней тоже «бабы» воспитывают».

Анита Цой заявила: «Прекрасные слова. Как замечательно, что на свете есть люди, которые тебя понимают». А Марина Федункив явно знает больше, чем мы: «Подпишусь под каждым словом, под каждым, даже, которое между строк...».

Отметим, что многие тут же подумали, что слово «давно» в заявлении Лолиты ключевое, и предположили, что муж изменял певице еще во время брака, ведь разошлись супруги совсем недавно. Сама Лолита эту теорию своих поклонников пока никак не комментирует.

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29 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @ivanovsport/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Лолита Шамма, Дмитрий Иванов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • неудивительно, они просто надоели друг другу и похоже давно.

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