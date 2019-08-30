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Аномально длинный большой палец сделал студента из США героем Сети

Американский студент Джейкоб Пина из штата Массачусетс стал знаменитым благодаря 13-сантиметровой аномалии своего организма.
Джейкоб Пина
Джейкоб Пина

Обычный студент Джейкоб Пина, как говорится, проснулся знаменитым. Он не гениальный актер или сладкоголосый певец. Все намного проще — у Джейкоба 13-сантиметровый... и это не то, о чем вы подумали, а палец на правой руке. 

Однажды парень просто показал в соцсети TikTok, что «никогда не проигрывал битву на пальцах», и за несколько дней на него подписалось более 145 тысяч человек. 

Джейкоб Пина

«Когда люди видят мой большой палец, они волнуются и ставят его рядом со своим большим пальцем, а я в этот момент чувствую себя прекрасно. Это всегда здорово — быть другим и принять свою сущность», — заявил довольный Джейкоб.

Джейкоб Пина
Естественно, всех волнует два вопроса. Первый: почему палец Пина такой длинный? Второй: на другой руке так же? 

Джейкоб сохраняет интригу и не распространяется об анатомии своей левой руки — должна же в нем оставаться хоть какая-то загадка, верно?

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30 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, facebook

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