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Мать Марии Мироновой прокомментировала заявления мужчины, назвавшегося возлюбленным актрисы

Недавно на связь с журналистами вышел мужчина, который заявил, что долгое время встречался с Марией Мироновой и даже планировал на ней жениться. Вскоре мать актрисы решила ответить на его слова. 
Мария Миронова
Мария Миронова

На днях 46-летняя Мария Миронова объявила, что ждет второго ребенка. Всего через пару месяцев актриса родит малыша своему мужу, имя которого тщательно скрывает от публики. 

После признания звезды на связь с прессой вышел некий Дмитрий Барановский. Мужчина представился экс-возлюбленным Марии. 

Дмитрий поведал, что пару лет назад он бросил семью из-за страстного романа с артисткой. По его словам, они с Мироновой планировали пожениться и завести детей, но расстались из-за огромного количества взаимных претензий. 

Мужчина считает, что знаменитость вышла замуж за другого и забеременела лишь ему назло, ведь она до сих пор его любит — как и он ее. 

Мария Миронова
 

Подобное заявление не могло остаться без внимания общественности. В Сети начались бурные обсуждения: одни интернет-пользователи поражались поступку Мироновой, другие же сильно сомневались в реальности слов Барановского. 

Чтобы прояснить ситуацию, на связь с изданием «Комсомольская правда» вышла мать актрисы Екатерина Градова.

Женщина сообщила, что ее дочь никогда и ничего не связывало с Дмитрием. 

«Он авантюрист, безумный фанат! Думаю, у человека проблемы с психикой. Три года назад он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней в окно с помощью каких-то приборов, даже выбрал себе постоянное место у ее дома… Мне он звонил дважды: первый раз сказал, что хочет жениться на моей дочери. Я его хорошенько послала! А второй раз сообщил, что Маша на бешеной скорости ездит вокруг двора. Я перепугалась, просила его вызвать ГИБДД. Потом, чтобы избавиться от него, мы даже обращались в полицию. С тех пор он не больше не появлялся. Поверьте, вся его история высосана из пальца», — уверяет Екатерина Георгиевна. 

  • Мария Миронова
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    На днях стало известно о романе Марии Мироновой с неким Дмитрием Барановским
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Также на связь с журналистами вышла подруга Мироновой. Она рассказала, что в 2016 году Мария просто не могла встречаться с Дмитрием Барановским (по его словам, они были вместе с 2015-го по 2016-й). «Тогда она уже была в отношениях с мужчиной, за которого два года назад вышла замуж и от которого сейчас ждет ребенка. У нее прекрасный муж, который не лезет в камеру, в семье полный мир и покой. Так что пусть этот Барановский врет поменьше!» — резюмировала женщина. 

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31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram
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Мария Миронова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • И так было понятно, таких больных нужно принудительно лечить. Пусть пишет на него заявление, а то может натворить дел.

  • Да сразу было понятно, что этот дядя свистит. А что Градова сказала по поводу того, кто является папой ее внука или она не в курсе таких мелочей?

  • Гость

    И так было понятно, таких больных нужно принудительно лечить. Пусть пишет на него заявление, а то может натворить дел.

    Обязательно напишет... Малахову или Шепелеву. Прямо в студию.

  • очень интересно и познавательно..

  • Муж и жена ничего не комментируют, к чему эти вмешательства родственников с интервью? Получилось еще хуже. Тем более в КП. Тем более про легкий допуск мысли о дочери, катающейся вокруг двора и заявление в ГИБДД.

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