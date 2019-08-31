Мать Марии Мироновой прокомментировала заявления мужчины, назвавшегося возлюбленным актрисы

Недавно на связь с журналистами вышел мужчина, который заявил, что долгое время встречался с Марией Мироновой и даже планировал на ней жениться. Вскоре мать актрисы решила ответить на его слова.

Мария Миронова

На днях 46-летняя Мария Миронова объявила, что ждет второго ребенка. Всего через пару месяцев актриса родит малыша своему мужу, имя которого тщательно скрывает от публики.

После признания звезды на связь с прессой вышел некий Дмитрий Барановский . Мужчина представился экс-возлюбленным Марии.

Дмитрий поведал, что пару лет назад он бросил семью из-за страстного романа с артисткой. По его словам, они с Мироновой планировали пожениться и завести детей, но расстались из-за огромного количества взаимных претензий.



Мужчина считает, что знаменитость вышла замуж за другого и забеременела лишь ему назло, ведь она до сих пор его любит — как и он ее.



Подобное заявление не могло остаться без внимания общественности. В Сети начались бурные обсуждения: одни интернет-пользователи поражались поступку Мироновой, другие же сильно сомневались в реальности слов Барановского.



Чтобы прояснить ситуацию, на связь с изданием «Комсомольская правда» вышла мать актрисы Екатерина Градова.



Женщина сообщила, что ее дочь никогда и ничего не связывало с Дмитрием.

«Он авантюрист, безумный фанат! Думаю, у человека проблемы с психикой. Три года назад он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней в окно с помощью каких-то приборов, даже выбрал себе постоянное место у ее дома… Мне он звонил дважды: первый раз сказал, что хочет жениться на моей дочери. Я его хорошенько послала! А второй раз сообщил, что Маша на бешеной скорости ездит вокруг двора. Я перепугалась, просила его вызвать ГИБДД. Потом, чтобы избавиться от него, мы даже обращались в полицию. С тех пор он не больше не появлялся. Поверьте, вся его история высосана из пальца», — уверяет Екатерина Георгиевна.

1 2 3 ... 10 На днях стало известно о романе Марии Мироновой с неким Дмитрием Барановским

Также на связь с журналистами вышла подруга Мироновой. Она рассказала, что в 2016 году Мария просто не могла встречаться с Дмитрием Барановским (по его словам, они были вместе с 2015-го по 2016-й). «Тогда она уже была в отношениях с мужчиной, за которого два года назад вышла замуж и от которого сейчас ждет ребенка. У нее прекрасный муж, который не лезет в камеру, в семье полный мир и покой. Так что пусть этот Барановский врет поменьше!» — резюмировала женщина.