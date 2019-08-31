Мать Марии Мироновой прокомментировала заявления мужчины, назвавшегося возлюбленным актрисы

На днях 46-летняя Мария Миронова объявила, что ждет второго ребенка. Всего через пару месяцев актриса родит малыша своему мужу, имя которого тщательно скрывает от публики.
Дмитрий поведал, что пару лет назад он бросил семью из-за страстного романа с артисткой. По его словам, они с Мироновой планировали пожениться и завести детей, но расстались из-за огромного количества взаимных претензий.
Мужчина считает, что знаменитость вышла замуж за другого и забеременела лишь ему назло, ведь она до сих пор его любит — как и он ее.
Подобное заявление не могло остаться без внимания общественности. В Сети начались бурные обсуждения: одни интернет-пользователи поражались поступку Мироновой, другие же сильно сомневались в реальности слов Барановского.
Чтобы прояснить ситуацию, на связь с изданием «Комсомольская правда» вышла мать актрисы Екатерина Градова.
«Он авантюрист, безумный фанат! Думаю, у человека проблемы с психикой. Три года назад он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней в окно с помощью каких-то приборов, даже выбрал себе постоянное место у ее дома… Мне он звонил дважды: первый раз сказал, что хочет жениться на моей дочери. Я его хорошенько послала! А второй раз сообщил, что Маша на бешеной скорости ездит вокруг двора. Я перепугалась, просила его вызвать ГИБДД. Потом, чтобы избавиться от него, мы даже обращались в полицию. С тех пор он не больше не появлялся. Поверьте, вся его история высосана из пальца», — уверяет Екатерина Георгиевна.
Также на связь с журналистами вышла подруга Мироновой. Она рассказала, что в 2016 году Мария просто не могла встречаться с Дмитрием Барановским (по его словам, они были вместе с 2015-го по 2016-й). «Тогда она уже была в отношениях с мужчиной, за которого два года назад вышла замуж и от которого сейчас ждет ребенка. У нее прекрасный муж, который не лезет в камеру, в семье полный мир и покой. Так что пусть этот Барановский врет поменьше!» — резюмировала женщина.