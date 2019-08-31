Дональд Трамп уволил ассистентку, которая нелестно высказалась о фигуре его дочери Тиффани

Занимая высокие должности, нужно быть особенно осторожным в высказываниях. Кажется, личная помощница Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут забыла об этом правиле, в результате чего осталась без работы.

Дональд Трамп и Мадлен Вестерхаут

Почти сразу после получения поста президента Дональд Трамп нанял себе личную ассистентку Мадлен Вестерхаут. Несмотря на молодость, девушка никогда не получала замечаний от Трампа и неоднократно удостаивалась благодарности и повышения.

В обязанности Мадлен входили неформальные встречи с журналистами. Во время них Вестерхаут делилась с представителями СМИ последними новостями из жизни президента.

Подобное мероприятие девушка посетила на днях, встретившись с корреспондентами за ужином в ресторане.

Тиффани и Дональд Трамп

Во время встречи ассистентка имела неосторожность сказать лишнее о своем начальнике. Так, Мадлен похвасталась журналистам, что ее отношения с Трампом более доверительные, чем с дочерьми.

Кроме того, Вестерхаут полушутя призналась, что политик стесняется фотографироваться с дочерью Тиффани, потому что у нее «имеются проблемы с лишним весом».

И хотя разговор девушки и корреспондентов носил конфиденциальный характер, ее слова сразу же просочились в СМИ и стали бурно обсуждаться в США.



1 2 3 ... 10 Дональд Трамп уволил свою ассистентку Мадлен Вестерхаут

По сообщениям газеты Politico, в минувший четверг Трамп узнал об инциденте и незамедлительно принял решение отправить Мадлен в отставку. Известно, что слова девушки оскорбили не только президента, но и других политиков Белого дома. Они весьма справедливо считают, что Вестерхаут не имела права обсуждать с посторонними подобные подробности касаемо жизни Трампа.