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Дональд Трамп уволил ассистентку, которая нелестно высказалась о фигуре его дочери Тиффани

Занимая высокие должности, нужно быть особенно осторожным в высказываниях. Кажется, личная помощница Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут забыла об этом правиле, в результате чего осталась без работы. 
Дональд Трамп
Дональд Трамп и Мадлен Вестерхаут

Почти сразу после получения поста президента Дональд Трамп нанял себе личную ассистентку Мадлен Вестерхаут. Несмотря на молодость, девушка никогда не получала замечаний от Трампа и неоднократно удостаивалась благодарности и повышения. 

В обязанности Мадлен входили неформальные встречи с журналистами. Во время них Вестерхаут делилась с представителями СМИ последними новостями из жизни президента. 

Подобное мероприятие девушка посетила на днях, встретившись с корреспондентами за ужином в ресторане. 

Тиффани Трамп, Дональд Трамп
Тиффани и Дональд Трамп

Во время встречи ассистентка имела неосторожность сказать лишнее о своем начальнике. Так, Мадлен похвасталась журналистам, что ее отношения с Трампом более доверительные, чем с дочерьми.

Кроме того, Вестерхаут полушутя призналась, что политик стесняется фотографироваться с дочерью Тиффани, потому что у нее «имеются проблемы с лишним весом». 

И хотя разговор девушки и корреспондентов носил конфиденциальный характер, ее слова сразу же просочились в СМИ и стали бурно обсуждаться в США.

По сообщениям газеты Politico, в минувший четверг Трамп узнал об инциденте и незамедлительно принял решение отправить Мадлен в отставку. Известно, что слова девушки оскорбили не только президента, но и других политиков Белого дома. Они весьма справедливо считают, что Вестерхаут не имела права обсуждать с посторонними подобные подробности касаемо жизни Трампа. 

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31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Иванка Трамп, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Тиффани Трамп

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Правильно сделал Дон, у ассистентки получилось оооочень некрасиво. Причём даже если бы речь шла не о Тиффани, а о любом человеке.

  • Прежде чем говорить, что думаешь... думай, что говоришь

  • Можно было просто сделать бедной девушке замечание, а увольнять-то зачем? На что она будет теперь жить?

  • Гость

    Прежде чем говорить, что думаешь... думай, что говоришь

    Это в полной мере относится к уволившему господину.

  • Гость

    Можно было просто сделать бедной девушке замечание, а увольнять-то зачем? На что она будет теперь жить?

    она проявила непрофессионализм...и вспомните шоу Трампа и его коронную фразу:" ты уволен!"......барышня знала к кому на работу нанималась

  • У нее у самой проблемы с лишним весом. Тиффани хотя бы на лицо миловидна. И зачем молола языком?

  • Гость

    Это в полной мере относится к уволившему господину.

    Уволивший ее господин ни на кого не работает, а дама работала на него.Вы тоже начальнику все вываливате? Или мозгами понимаете, что язык надо за зубами держать?

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