В годовщину смерти принцессы Дианы принцы Гарри и Уильям забыли все обиды и провели день вместе с женами и детьми

31 августа 1997 года трагически погибла принцесса Диана. Бывшая супруга принца Чарльза попала в автокатастрофу неподалеку от Парижа. На тот момент ее сыновья были совсем детьми: Уильяму было 15 лет, а Гарри — 12.
В этом году, несмотря на слухи о вражде, Гарри и Уильям все равно встретили день памяти вместе.
Как сообщает британская версия журнала Hello!, утром принцы встретились, чтобы просто молча посидеть и снова посмотреть старые совместные фотографии с матерью.
Кажется, в этот день никто не вспоминал прежних обид — вряд ли бы Диана была рада тому, что ее сыновья и невестки не ладят друг с другом.
«В этот раз Гарри и Уильям делились с женами светлыми воспоминаниями о матери, а также забавными ситуациями, связанными с ней — например, рассказывали об их регулярном посещении парка аттракционов или традиционных лыжных походах», — сообщают СМИ.