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В годовщину смерти принцессы Дианы принцы Гарри и Уильям забыли все обиды и провели день вместе с женами и детьми

31 августа — день смерти принцессы Дианы. Каждый год принцы Уильям и Гарри вспоминают свою мать, проводя время вместе. В этом году к мужчинам присоединились Кейт Миддлтон и Меган Маркл. 
Принц Гарри, Принц Уильям, Принц Чарльз
Принцы Чарльз, Уильям и Гарри

31 августа 1997 года трагически погибла принцесса Диана. Бывшая супруга принца Чарльза попала в автокатастрофу неподалеку от Парижа. На тот момент ее сыновья были совсем детьми: Уильяму было 15 лет, а Гарри — 12. 

С тех пор каждый последний день лета братья, где бы они ни находились, встречаются и проводят время вдвоем. 

В этом году, несмотря на слухи о вражде, Гарри и Уильям все равно встретили день памяти вместе. 

Принц Гарри, Принц Уильям, Принцесса Диана
Принцесса Диана с сыновьями (архивное фото)

Как сообщает британская версия журнала Hello!, утром принцы встретились, чтобы просто молча посидеть и снова посмотреть старые совместные фотографии с матерью. 

После памятного обеда к мужчинам присоединились их дети и супруги. 

Кажется, в этот день никто не вспоминал прежних обид — вряд ли бы Диана была рада тому, что ее сыновья и невестки не ладят друг с другом. 

  • Принц Гарри, Принц Уильям, Меган Маркл, Кейт Миддлтон
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    Принцы Гарри и Уильям впервые за долгое время провели день вместе с супругами и детьми
    Смотреть галерею

«В этот раз Гарри и Уильям делились с женами светлыми воспоминаниями о матери, а также забавными ситуациями, связанными с ней — например, рассказывали об их регулярном посещении парка аттракционов или традиционных лыжных походах», — сообщают СМИ. 

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01 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Принц Уильям, Принцесса Диана, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Чарльз

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