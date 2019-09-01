В годовщину смерти принцессы Дианы принцы Гарри и Уильям забыли все обиды и провели день вместе с женами и детьми

31 августа — день смерти принцессы Дианы. Каждый год принцы Уильям и Гарри вспоминают свою мать, проводя время вместе. В этом году к мужчинам присоединились Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Принцы Чарльз, Уильям и Гарри

31 августа 1997 года трагически погибла принцесса Диана. Бывшая супруга принца Чарльза попала в автокатастрофу неподалеку от Парижа. На тот момент ее сыновья были совсем детьми: Уильяму было 15 лет, а Гарри — 12.

С тех пор каждый последний день лета братья, где бы они ни находились, встречаются и проводят время вдвоем.

В этом году, несмотря на слухи о вражде, Гарри и Уильям все равно встретили день памяти вместе.

Принцесса Диана с сыновьями (архивное фото)

Как сообщает британская версия журнала Hello!, утром принцы встретились, чтобы просто молча посидеть и снова посмотреть старые совместные фотографии с матерью.

После памятного обеда к мужчинам присоединились их дети и супруги.

Кажется, в этот день никто не вспоминал прежних обид — вряд ли бы Диана была рада тому, что ее сыновья и невестки не ладят друг с другом.

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«В этот раз Гарри и Уильям делились с женами светлыми воспоминаниями о матери, а также забавными ситуациями, связанными с ней — например, рассказывали об их регулярном посещении парка аттракционов или традиционных лыжных походах», — сообщают СМИ.

