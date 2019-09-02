«Круче парня в моей жизни не было»: Мария Машкова поздравила мужа с 10-летием свадьбы

34-летняя Мария Машкова уже два года живет в Лос-Анджелесе вместе с мужем Александром и двумя дочерьми. 2 сентября Мария и Александр отмечают десятую годовщину свадьбы. В этот знаменательный день актриса залихватски поздравила супруга с праздником.

Мария Машкова и Александр Слободяник

В сентябре 2009 года дочь Владимира Машкова Мария вышла замуж за музыканта и бизнесмена Александра Слободяника-младшего. Вскоре у пары родились две девочки: Стефания и Александра.

Два года назад вместе с супругом и дочерьми Мария перебралась в Америку и теперь живет в Лос-Анджелесе. Говорят, именно муж уговорил Машкову переехать за границу — дело в том, что он сам вырос в США (Александр уехал в США с родителями, когда ему было 14), и первые музыкальные успехи Слободяника случились там же.

2 сентября Мария и Александр отметили 10-ю годовщину свадьбы. Машкова опубликовала в Инстаграме архивные фотографии со скромного торжества и очень трогательно призналась мужу в любви.

«Сегодня 10 лет, как мы с @sachaslobodyanik официально поженились. Это было 02.09.09 в Питере, в 9 утра, а потом я почему то бегала босиком (судя по фото) и кидала букет невесты единственному свидетелю и гостю нашего торжества @annaslu, которая мне привезла за ночь сшитое ее мамой свадебное платье из привезенной (зачем-то) Аней ткани из Индии. Остаток пошел мне на самодельную фату, а Сашке на шарф», — рассказала Мария, отметив, что через девять месяцев на свет появилась их первая дочь Фаня, а потом и Аля.

«Сашка! Муж! Никто кроме тебя в этом мире не может меня за одну секунду довести до тотального бешенства! Уверена, что это взаимно! Как круто, что, когда я визжу: ''Развоооод!!!'', ты спокойно отвечаешь: ''Не дам я тебе развода''. Какое счастье, что, когда ты не выдерживаешь: ''Все! Погнали по одиночке!'', я говорю: ''Погнали! Я у тебя жилплощадь оттяпаю и жизни не дам!'', ты веришь на слово», — продолжила Машкова, уточнив, что Александр раньше был самым спокойным пианистом на земле, а теперь он может «разразиться длинным эмоциональным монологом».



1 2 3 ... 10 Дочь Владимира Машкова вышла замуж 10 лет назад

«Я не знаю, сколько мы еще будем вместе справляться с приключениями и задачами этой жизни, но круче парня в моей жизни не было! Да и тебе будет сложно найти ту, с которой также весело, как со мной. Так что погнали дальше работать над терпением, уважением и верой в друг друга!» — оптимистично закончила Машкова.