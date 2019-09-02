Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Круче парня в моей жизни не было»: Мария Машкова поздравила мужа с 10-летием свадьбы

34-летняя Мария Машкова уже два года живет в Лос-Анджелесе вместе с мужем Александром и двумя дочерьми. 2 сентября Мария и Александр отмечают десятую годовщину свадьбы. В этот знаменательный день актриса залихватски поздравила супруга с праздником.
Мария Машкова
Мария Машкова и Александр Слободяник

В сентябре 2009 года дочь Владимира Машкова Мария вышла замуж за музыканта и бизнесмена Александра Слободяника-младшего. Вскоре у пары родились две девочки: Стефания и Александра. 

Два года назад вместе с супругом и дочерьми Мария перебралась в Америку и теперь живет в Лос-Анджелесе. Говорят, именно муж уговорил Машкову переехать за границу — дело в том, что он сам вырос в США (Александр уехал в США с родителями, когда ему было 14), и первые музыкальные успехи Слободяника случились там же. 

2 сентября Мария и Александр отметили 10-ю годовщину свадьбы. Машкова опубликовала в Инстаграме архивные фотографии со скромного торжества и очень трогательно призналась мужу в любви.

«Сегодня 10 лет, как мы с @sachaslobodyanik официально поженились. Это было 02.09.09 в Питере, в 9 утра, а потом я почему то бегала босиком (судя по фото) и кидала букет невесты единственному свидетелю и гостю нашего торжества @annaslu, которая мне привезла за ночь сшитое ее мамой свадебное платье из привезенной (зачем-то) Аней ткани из Индии. Остаток пошел мне на самодельную фату, а Сашке на шарф», — рассказала Мария, отметив, что через девять месяцев на свет появилась их первая дочь Фаня, а потом и Аля.

«Сашка! Муж! Никто кроме тебя в этом мире не может меня за одну секунду довести до тотального бешенства! Уверена, что это взаимно! Как круто, что, когда я визжу: ''Развоооод!!!'', ты спокойно отвечаешь: ''Не дам я тебе развода''. Какое счастье, что, когда ты не выдерживаешь: ''Все! Погнали по одиночке!'', я говорю: ''Погнали! Я у тебя жилплощадь оттяпаю и жизни не дам!'', ты веришь на слово», — продолжила Машкова, уточнив, что Александр раньше был самым спокойным пианистом на земле, а теперь он может «разразиться длинным эмоциональным монологом».

«Я не знаю, сколько мы еще будем вместе справляться с приключениями и задачами этой жизни, но круче парня в моей жизни не было! Да и тебе будет сложно найти ту, с которой также весело, как со мной. Так что погнали дальше работать над терпением, уважением и верой в друг друга!» — оптимистично закончила Машкова.

Перейти к обсуждению 3


02 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @masha_mashkova_official/Instagram
Теги

Владимир Машков, Мария Машкова

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как здорово написала)

  • Походу скоро развод.Чета её проперло на признания в любви.

  • Слободяник, верни Машу российскому кинематографу, я так ее люблю, как актрису!!!! Наслаждаюсь харизмой и красотой. Она классная

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.