Тата и Сергей Бондарчуки впервые за долгое время появились вместе на публике

7-летняя Маргарита Бондарчук впервые посетила школьную линейку. Поддержать девочку пришла вся ее семья, включая родителей, которые, по сообщениям СМИ и инсайдеров, уже давно не вместе.

Сергей Бондарчук-младший и Татиана

Зимой 2019-го поползли слухи о том, что одна из самых образцовых пар отечественных селебрити — Татиана и Сергей Бондарчуки — разводятся. Они перестали выкладывать совместные снимки в соцсети и сняли обручальные кольца.



Многие поклонники переживали, как расставание супругов повлияет на жизнь их дочерей — 7-летнюю Маргариту и 5-летнюю Веру. Спешим вас успокоить: и Тата, и Сергей ради своих наследниц готовы на все, даже на очную ставку.

Светлана, Татиана, Сергей и маленькая Вера Бондарчуки

2 сентября в большинстве российских школ проводится торжественная линейка, знаменующая начало учебного года. Дети селебрити точно так же, как и другие ученики, надевают в этот день форму, рюкзаки и с букетом цветов наперевес идут повидать своих одноклассников и учителей после летних каникул.



Для многих звездных наследников в этом году учеба только начинается. Например, для 7-летней Маргариты Бондарчук, которая отправилась на линейку вместе со своей семьей.

Маргарита и Светлана Бондарчуки

Об этом стало известно из Инстаграма ее бабушки — Светланы Бондарчук. Она выложила фотографию со своей внучкой и лаконично прокомментировала волнительную (и очень радостную) новость так: «Первая пошла». Поддержать малышку в этот ответственный день пришли и ее родители, и младшая сестра Вера.

1 2 3 ... 8 Сегодня Сергей Бондарчук-младший пришел поздравить свою дочь Маргариту с началом учебы

Поклонники сразу обратили внимание на такое редкое теперь воссоединение семьи Бондарчука-младшего. Многие отметили, что Тата выглядит уставшей, а кроме того — с «грустью в глазах». Не ускользнуло от бдительных фоловеров и то, что на линейку не явился дедушка новоиспеченной первоклассницы — Федор Бондарчук.