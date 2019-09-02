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Тата и Сергей Бондарчуки впервые за долгое время появились вместе на публике

7-летняя Маргарита Бондарчук впервые посетила школьную линейку. Поддержать девочку пришла вся ее семья, включая родителей, которые, по сообщениям СМИ и инсайдеров, уже давно не вместе. 
Сергей Бондарчук-младший и Татиана
Сергей Бондарчук-младший и Татиана

Зимой 2019-го поползли слухи о том, что одна из самых образцовых пар отечественных селебрити — Татиана и Сергей Бондарчуки — разводятся. Они перестали выкладывать совместные снимки в соцсети и сняли обручальные кольца. 

Многие поклонники переживали, как расставание супругов повлияет на жизнь их дочерей — 7-летнюю Маргариту и 5-летнюю Веру. Спешим вас успокоить: и Тата, и Сергей ради своих наследниц готовы на все, даже на очную ставку.

Светлана, Татиана, Сергей и маленькая Вера Бондарчуки
Светлана, Татиана, Сергей и маленькая Вера Бондарчуки

2 сентября в большинстве российских школ проводится торжественная линейка, знаменующая начало учебного года. Дети селебрити точно так же, как и другие ученики, надевают в этот день форму, рюкзаки и с букетом цветов наперевес идут повидать своих одноклассников и учителей после летних каникул.

Для многих звездных наследников в этом году учеба только начинается. Например, для 7-летней Маргариты Бондарчук, которая отправилась на линейку вместе со своей семьей.

Маргарита и Светлана Бондарчуки
Маргарита и Светлана Бондарчуки

Об этом стало известно из Инстаграма ее бабушки — Светланы Бондарчук. Она выложила фотографию со своей внучкой и лаконично прокомментировала волнительную (и очень радостную) новость так: «Первая пошла». Поддержать малышку в этот ответственный день пришли и ее родители, и младшая сестра Вера. 

  • Сергей Бондарчук
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    Сегодня Сергей Бондарчук-младший пришел поздравить свою дочь Маргариту с началом учебы
    Смотреть галерею

Поклонники сразу обратили внимание на такое редкое теперь воссоединение семьи Бондарчука-младшего. Многие отметили, что Тата выглядит уставшей, а кроме того — с «грустью в глазах». Не ускользнуло от бдительных фоловеров и то, что на линейку не явился дедушка новоиспеченной первоклассницы — Федор Бондарчук. 

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02 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @a030aa, @tatamamik, @seregabondar/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Татиана Бондарчук (Мамиашвили)

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