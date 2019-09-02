«Мой сын будет учиться больше, чем его ровесники»: Водонаева перевела сына на семейное обучение

Инстаграмы звезд в день знаний обычно пестрят трогательными снимками их детей с первых школьных линеек. Алена Водонаева решила не следовать общей тенденции и рассказала, почему в ее социальных сетях таких фотографий больше не будет.

Если Филипп Киркоров, Алана Мамаева и многие другие отечественные знаменитости отправились ранним утром 2 сентября на школьные линейки со своими детьми, Алена Водонаева пригласила 9-летнего сына в ресторан. Под снимком Водонаева поделилась с подписчиками новостью: она решила перевести Богдана на семейное обучение.

Многие путают семейное и домашнее обучение, поэтому звезда провела для фолловеров краткий ликбез и объяснила разницу между этими двумя понятиями. На домашнее обучение ребенок переходит по состоянию здоровья. К нему на дом ходят учителя, и ему не нужно усваивать программу по необязательным предметам, таким, как музыка или рисование.

Если же ребенок переходит на семейное обучение, то это значит, что вся ответственность за его образование ложится на родителей. Школа не вмешивается в учебный процесс, и ребенок должен отчитаться перед учителями только трижды в год — во время экзаменов.

Алена Водонаева объяснила, что забрала сына из школы с конкретной целью:

«Мой сын будет учиться больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил».

По мнению знаменитости, так у Богдана будет больше шансов через несколько лет стать студентом университета мечты. Подписчики спросили, куда Алена Водонаева планирует отправить сына, и телеведущая быстро ответила:

«Либо Америка, либо Англия. Еще не решили, но знания должны быть крепкие, чтобы туда попасть».

1 2 3 ... 10 Алена Водонаева сделала то, что обещала, — забрала сына из школы

Телеведущая также подчеркнула, что решение сменить формат обучения для сына было принято не только ею, но и отцом Богдана — Алексеем Малакеевым.