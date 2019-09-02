Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод

Мария Григорьева-Апполонова спустя несколько часов после того, как новость о ее разводе с музыкантом группы «Иванушки International» появилась в Сети, прокомментировала ситуацию.

2 сентября стало известно, что Андрей Григорьев-Апполонов, тот самый «рыжий из Иванушек», все-таки разводится с женой Марией. Музыкант несколько месяцев пытался спасти свой брак, но ничего не вышло.

Инсайдеры, близкие к паре, рассказали изданию «СтарХит», что Мария подала на развод в начале августа. Иск о расторжении брака рассматривается в Пресненском суде Москвы. Первое заседание, по итогам которого паре дали время подумать и помириться, прошло 20 августа, а второе — и финальное — состоится уже 10 сентября.

Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.

«Я очень прошу уважать мою личную жизнь! Поэтому пишу один единственный пост на эту тему! Да, действительно, мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся)! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей», — написала Мария в своем Инстаграме.

Кроме того, Мария отметила, что искренне желает Андрею успехов, и с любовью отозвалась о бывшем возлюбленном: «Андрей очень хороший, позитивный, добрый человек, который делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости. Я искренне желаю ему счастья, и уверена, что он будет счастлив в личной жизни, так же как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам!» — написала Мария.

В комментариях к этому посту отметился сам «хороший и позитивный» Григорьев-Апполонов. Он с юмором потребовал: «Верни соусницу!».

Кажется, Андрей и Мария и правда остаются в хороших отношениях и уважают друг друга.

Отметим, пара прожила вместе около 15 лет, вместе они воспитывают двоих сыновей, пятнадцатилетнего Ивана и одиннадцатилетнего Артемия.