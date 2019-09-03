СМИ: Меган Маркл наняла пиарщиков, работавших с Харви Вайнштейном, чтобы восстановить репутацию в Великобритании

Меган Маркл в очередной раз нарушила королевский протокол и наняла голливудскую фирму, чтобы восстановить свою репутацию после скандала с частными джетами. При этом она не посоветовалась с Виндзорами.

Меган Маркл

Недавний скандал с частными джетами и баснословно дорогим отпуском стоил Меган Маркл и принцу Гарри репутации. Напоминаем: в августе герцог и герцогиня Сассекские решили отдохнуть от дел монарших и слетали сначала на Ибицу, а потом в Ниццу. И не эконом-классом (и даже не бизнес-классом, что было бы логично), а на частном самолете!

Конечно, британцы были в ярости. Во-первых, это невероятно дорого: аренда частного самолета Cessna Citation Sovereign, на котором путешествовали супруги, стоит около 20 тысяч фунтов (1,6 млн рублей) — и это только в одну сторону. А за 11 дней этих сторон было четыре!

Меган Маркл и принц Гарри

Во-вторых, частные джеты вредят окружающей среде намного больше, чем регулярные рейсы (количество выхлопных газов на человека приходится в разы больше), а ведь Меган и Гарри позиционируют себя защитниками природы.

Герцог и герцогиня Сассекские, впрочем, ответили на критику (правда, лучше бы они этого не делали). Меган и Гарри опубликовали в Инстаграме цитату архиепископа Десмонда Туту, лауреата Нобелевской премии мира 1984 года: «Привноси свою лепту добра в том месте, где ты оказался; и когда этих крупиц добра от каждого из нас станет очень много, это чувство охватит весь мир». И даже подписали ее: «Вдохновляющая мысль дня — желаем вам замечательной недели!». Посыл интересный — мол, на себя сначала посмотрите.

Это, естественно, не помогло вернуть расположение людей. И тогда Меган и Гарри обратились к профессионалам. Как сообщают западные СМИ, в частности газета The Sun, Маркл решила воспользоваться услугами пиар-компании Sunshine Sachs, которая должна спасти ее репутацию, и уже заключила с ними контракт. Тем самым Меган снова нарушила традицию — она не могла принимать такие решения самостоятельно, не посоветовавшись прежде с Виндзорами.

По информации инсайдеров, близких к королевской семье, сотрудники дворца были просто в шоке от этой новости. «Нанимать голливудскую фирму, которая будет представлять твои интересы, когда ты не член королевской семьи — это просто непоследовательно», -— поделился с изданием The Sun аноним из Букингемского дворца.



1 2 3 ... 8 Меган Маркл и принц Гарри в отчаянии пытаются спасти свою репутацию

Отметим, что среди клиентов Sunshine Sachs были Натали Портман, Бен Аффлек, Бон Джови, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Снуп Догг, а также скандальный продюсер Харви Вайнштейн.

