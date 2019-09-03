Анастасия и Дмитрий Тарасовы станут родителями во второй раз

Анастасия и Дмитрий Тарасовы скоро снова станут родителями! Об этом счастливая будущая мама объявила в Инстаграме.

Анастасия Тарасова, жена футболиста Дмитрия Тарасова, 3 сентября объявила: скоро в их семье ожидается еще одно прибавление!

Анастасия опубликовала в своем Инстаграме трогательное фото: Дмитрий целует жену в уже заметно округлившийся живот. А на его плечах торжественно восседает годовалая дочка Милана.

На втором фото Тарасов обнимает жену и держит руку на животе супруги.

«Любовь творит чудеса», — подписала серию фотографий Анастасия. Тарасов выложил эти же фотографии и подписал их: «Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются».

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Напомним, первую дочь Милану Анастасия родила 10 июля 2018 года в подмосковном госпитале «Лапино». Для девушки этот ребенок стал первым, а для Тарасова — вторым. У спортсмена есть старшая дочь Ангелина, которую родила его первая жена Оксана Пономаренко.