Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия и Дмитрий Тарасовы станут родителями во второй раз

Анастасия и Дмитрий Тарасовы скоро снова станут родителями! Об этом счастливая будущая мама объявила в Инстаграме.
Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова, жена футболиста Дмитрия Тарасова, 3 сентября объявила: скоро в их семье ожидается еще одно прибавление! 

Анастасия Тарасова

Анастасия опубликовала в своем Инстаграме трогательное фото: Дмитрий целует жену в уже заметно округлившийся живот. А на его плечах торжественно восседает годовалая дочка Милана.

На втором фото Тарасов обнимает жену и держит руку на животе супруги.

Анастасия Тарасова

«Любовь творит чудеса», — подписала серию фотографий Анастасия. Тарасов выложил эти же фотографии и подписал их: «Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются». 

Напомним, первую дочь Милану Анастасия родила 10 июля 2018 года в подмосковном госпитале «Лапино». Для девушки этот ребенок стал первым, а для Тарасова — вторым. У спортсмена есть старшая дочь Ангелина, которую родила его первая жена Оксана Пономаренко.

Перейти к обсуждению 22


03 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lobacheva_tel, @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

22 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Наверняка, это мальчик, раз у него мечты сбываются с его-то долгами по алиментам

  • Поздравляем!!! Счастья! бузова рвет волосы!

  • Поздравляем! Пусть все будет хорошо с мамой и ребёнком! Красивая семья! Бузову очень жаль.....

  • Всё понятно ;)

  • Скоро новый хит Бузовой родиЦа

  • Она очень милая.

  • Ну, все у Бузовой снесет крышу

  • А почему не "Новость дня"?

  • Любовь творит чудеса ? Да ладно .. это просто секс без предохранения и без любви будет тот же результат

  • А причём снова Бузова? Наверное так же следите за бывшими, раз по себе судите.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.