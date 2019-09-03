Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Ксения Собчак и ее мать купили недвижимость в центре Москвы за 300 млн рублей

Ходят слухи, что через пару недель Константин Богомолов и Ксения Собчак станут мужем и женой. Если это действительно так, то стоит отметить, что к будущему замужеству медиадива подходит весьма практично. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов

С конца прошлого года Ксения Собчак встречается с Константином Богомоловым. Отношения пары развиваются так стремительно, что, по слухам, в скором времени они сыграют пышную свадьбу

Ни для кого не секрет, что Ксения явно богаче своего избранника. 

Конечно, будущий брак Собчак и Богомолова сложно назвать мезальянсом. И все же некоторые считают, что журналистке стоит рассмотреть вариант с заключением брачного договора с возлюбленным.

Людмила Нарусова, Ксения Собчак
Людмила Нарусова и Ксения Собчак

Впрочем, Ксения и сама прекрасно понимает все эти риски и, скорее всего, знает, как лучше подстраховаться.

К слову, недавно Собчак стала еще более завидной невестой. На днях издание «СтарХит» сообщило, что в прошлом году медиадива и ее мама Людмила Нарусова приобрели недвижимость в элитном жилом комплексе в центре Москвы. 

Известно, что сама Ксения оплатила лишь стоимость двух парковочных мест. 

Основную сделку провела Людмила. Нарусова стала владелицей двух квартир в одном доме общей площадью 325 квадратных метров и стоимостью почти в 300 миллионов рублей. 

  • Ксения Собчак
    1 2 3 ...10
    Семья Ксении Собчак приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе в самом сердце Москвы
    Смотреть галерею

Скорее всего, родственницы купили элитное жилье вместе — просто во избежании разного рода проблем решили оформить его на имя Людмилы. Напомним, кроме этого Ксения строит в ближайшем Подмосковье собственный дом с внушительной площадью в 1 000 квадратных метров. 

Перейти к обсуждению 13


03 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Ксения Собчак, Людмила Нарусова

Реклама

13 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Умная Ксюша. Умная и дальновидная. Это вам не Бонька, конечно, таскающаяся по гестхаусам в арабских кварталах с ребенком.

  • А у нарусовой тогда откуда деньги, если она жалуется в каждом интервью, что муж им с дочкой ничего кроме фамилии не оставил?

  • Анна

    А у нарусовой тогда откуда деньги, если она жалуется в каждом интервью, что муж им с дочкой ничего кроме фамилии не оставил?

    там написано, что купила дочь, оформили на мать. Чтоб женихи не зарились..А то ,понимаешь, я влюблен до гробовой доски...такие женихи у Ксюхи влюбчивые, а на вумене все в любовь их верят

  • Анна

    А у нарусовой тогда откуда деньги, если она жалуется в каждом интервью, что муж им с дочкой ничего кроме фамилии не оставил?

    неужели в это кто-то верит?! оставил на несколько поколений вперед! а они говорят так для отвода глаз...

  • Анна

    А у нарусовой тогда откуда деньги, если она жалуется в каждом интервью, что муж им с дочкой ничего кроме фамилии не оставил?

    Деньги у нее оттуда, что и у Ксюхи. Или Ксюха все сама-сама? По корпоративчикам заработала?

  • Анна

    А у нарусовой тогда откуда деньги, если она жалуется в каждом интервью, что муж им с дочкой ничего кроме фамилии не оставил?

    Слушайте их больше..Они наговорят....Им положено так говорить, да и любой так сказал бы, по понятным причинам.

  • у нее с любым будет мезальянс,а олигархи на нее не кинулись.

  • Я к тому, что она о своих доходах отчитываться должна.

  • Анна

    А у нарусовой тогда откуда деньги, если она жалуется в каждом интервью, что муж им с дочкой ничего кроме фамилии не оставил?

    Фонд

  • Богомолов благодаря связям Ксюни уже получил свой театр. Не прогодал мужик.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.