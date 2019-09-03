СМИ: Ксения Собчак и ее мать купили недвижимость в центре Москвы за 300 млн рублей

Ходят слухи, что через пару недель Константин Богомолов и Ксения Собчак станут мужем и женой. Если это действительно так, то стоит отметить, что к будущему замужеству медиадива подходит весьма практично.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

С конца прошлого года Ксения Собчак встречается с Константином Богомоловым. Отношения пары развиваются так стремительно, что, по слухам, в скором времени они сыграют пышную свадьбу.

Ни для кого не секрет, что Ксения явно богаче своего избранника.

Конечно, будущий брак Собчак и Богомолова сложно назвать мезальянсом. И все же некоторые считают, что журналистке стоит рассмотреть вариант с заключением брачного договора с возлюбленным.

Людмила Нарусова и Ксения Собчак

Впрочем, Ксения и сама прекрасно понимает все эти риски и, скорее всего, знает, как лучше подстраховаться.



К слову, недавно Собчак стала еще более завидной невестой. На днях издание «СтарХит» сообщило, что в прошлом году медиадива и ее мама Людмила Нарусова приобрели недвижимость в элитном жилом комплексе в центре Москвы.

Известно, что сама Ксения оплатила лишь стоимость двух парковочных мест.

Основную сделку провела Людмила. Нарусова стала владелицей двух квартир в одном доме общей площадью 325 квадратных метров и стоимостью почти в 300 миллионов рублей.

1 2 3 ... 10 Семья Ксении Собчак приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе в самом сердце Москвы

Скорее всего, родственницы купили элитное жилье вместе — просто во избежании разного рода проблем решили оформить его на имя Людмилы. Напомним, кроме этого Ксения строит в ближайшем Подмосковье собственный дом с внушительной площадью в 1 000 квадратных метров.