«Я теперь свободный, популярный, обеспеченный»: Андрей Григорьев-Апполонов впервые прокомментировал развод

49-летний Андрей Григорьев-Апполонов наконец-то высказался о разводе! В общем и целом, «обсуждать тут нечего, развелись и развелись».

Последние пару дней все обсуждают развод рыжего из «Иванушек» и Марии Григорьевой-Апполоновой. Экс-супруга музыканта уже попросила уважать их частную жизнь и заявила, что не держит на Андрея зла. Более того, Мария благодарит его за прекрасные годы, проведенные вместе, и двух очаровательных сыновей, 15-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.

Григорьев-Апполонов хранил стратегическое молчание, но недавно все же высказался о разводе, раз уж его все об этом спрашивают.

В своем Инстаграме Андрей рассказал, что обсуждать тут нечего — «развелись и развелись».

«Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в ''Дом-2''!» — с юмором отметил Андрей.

Напомним, что Григорьев-Апполонов несколько месяцев пытался спасти брак и убедить Марию не разводиться. В интервью «СтарХиту» легендарных певец 1990-х даже сказал, что любит жену так же сильно, как и в первый день знакомства. К сожалению, чувства прошли у Марии. В последнее время она даже не скрывала своего нового возлюбленного — 28-летнего баскетболиста подмосковных «Химок» Андрея Зубкова.

«Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось, — делились инсайдеры, близкие к экс-супругам. — Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь. Возможно, в суде поднимут вопрос о месте жительства мальчиков, но ребята настроены решить эти моменты мирным путем. Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания».