40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.

Светлана Хоркина

Светлана Хоркина и ее супруг, 63-летний Олег Кочнов, посетили премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Правда, в отличие от своих звездных коллег, олимпийская чемпионка на красной дорожке провела совсем немного времени и сразу прошла в кинозал.

Так и стало известно, что 40-летняя Хоркина снова станет мамой, причем, судя по всему, довольно скоро. Фотографии, оказавшиеся в распоряжении «Комсомольской правды», говорят о том, что Светлана родит в ближайшие недели.

Гимнастка о своей личной жизни не распространяется, поэтому, когда в 2005 году она родила сына Святослава, поклонники Хоркиной очень удивились, ведь она не афишировала беременность.

Все тут же начали гадать, кто же является отцом ребенка. Многие предположили, что папой Святослава стал грузинский актер кино и телевидения Леван Учанейшвили, с которым у Хоркиной был роман. Это подтверждал и тот факт, что мальчик получил американское гражданство, а Леван жил в Лос-Анджелесе.

Светлана Хоркина и Святослав

По второй версии, отцом мальчика стал муж актрисы Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский. Ни Хоркина, ни Шубский эти слухи никак не комментировали, но в автобиографической книге спортсменки «Кульбиты на шпильках» называется имя экс-возлюбленного — Кирилл.

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В 2011 году Хоркина вышла замуж за Олега Кочнова, генерала Федеральной службы безопасности.

