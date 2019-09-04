«Погружение в пучину боли»: Ирена Понарошку откровенно рассказала о своих родах

36-летняя телеведущая не так давно стала мамой во второй раз, но подробности рождения младшего сына не раскрывала. В своем новом посте Ирена была с подписчиками предельно искренней.

3 сентября Ирена Понарошку выложила в своем Инстаграме фотографию, на которой она прогуливается по лос-анджелесскому побережью, держа на руках младшего сына Теодора. Ребенок появился на свет 24 октября 2018 года. Ирена часто пишет масштабные посты, в которых высказывает свое отношение к тем или иным заботам молодых мам, дает советы и делится личными переживаниями.

В подписи к снимку Ирена призналась, что она очень долго не могла найти в себе силы собраться с мыслями и подробно рассказать о своих родах. Кажется, знаковый момент настал, потому что телеведущая и блогер написала целую зарисовку о том, как в ее жизни появился маленький Теодор. Понарошку сосредоточилась на описании своих ощущений, благодаря чему рассказ вышел чрезвычайно красочным. Она сравнила процесс родов с «пучиной боли», из которой «выныриваешь с мокрым теплым счастьем на руках».

«“Какой он хороший, какой он хороший, какой хороший!” — почему-то говорила я, захлебываясь эндорфином и окситоцином, когда Тео приземлился у меня на груди».

Понарошку также отметила, что появление Теодора на свет было для нее таким невероятным событием, для описания которого она с трудом может отыскать слова. Ирена добавила, что способна воскрешать ощущения в памяти снова и снова:

«К счастью, у меня есть тайный портал, который возвращает меня в это море беззащитной нежности: стоит только дотронуться до теплой макушки, ощутить под пальцами пушок, закрыть глаза и... какой хороший, какой хороший, какой он хороший».

Подписчики звезды поразились, как можно было описать процесс родов с такой удивительной нежностью.