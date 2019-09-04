СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов станут родителями

Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро будут принимать поздравления. И не только со свадьбой. Говорят, что будущие супруги станут родителями!

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Слухи о второй беременности Ксении Cобчак в последнее время активно циркулируют в Сети. Усилились они после того, как Ксения выпустила фильм о трагедии в Беслане, приуроченный к 15-й годовщине теракта.

Тогда внимательные зрители заметили, что Ксения старательно прикрывает рукой живот, который, как видно на некоторых кадрах, уже весьма и весьма немаленький.

Ксения Собчак во время съемки фильма о Беслане

Ну а 4 сентября Телеграм-канал Dark Cosmo (правда, не ссылаясь на источник информации), заявил: Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро правда станут родителями.

Отметим, что в августе стало известно: 13 сентября состоится свадьба журналистки и режиссера. Причем, ни о какой долгой и муторной подготовке к свадьбе, которую так любят российские селебы, речи не идет. Возможно, такая спешка как раз связана с интересным положением Собчак.

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Впрочем, от Ксении ждать откровенностей на тему беременности не стоит. В 2016 году о том, что звезда станет мамой в первый раз, все узнали только тогда, когда скрывать большой живот Собчак просто больше не могла. И Ксения, и ее муж Максим Виторган (они развелись в июне этого года) никак не комментировали скорое прибавление в семействе.