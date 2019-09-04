Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов станут родителями

Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро будут принимать поздравления. И не только со свадьбой. Говорят, что будущие супруги станут родителями!
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Слухи о второй беременности Ксении Cобчак в последнее время активно циркулируют в Сети. Усилились они после того, как Ксения выпустила фильм о трагедии в Беслане, приуроченный к 15-й годовщине теракта.

Тогда внимательные зрители заметили, что Ксения старательно прикрывает рукой живот, который, как видно на некоторых кадрах, уже весьма и весьма немаленький.

Ксения Собчак
Ксения Собчак во время съемки фильма о Беслане

Ну а 4 сентября Телеграм-канал Dark Cosmo (правда, не ссылаясь на источник информации), заявил: Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро правда станут родителями.

Отметим, что в августе стало известно: 13 сентября состоится свадьба журналистки и режиссера. Причем, ни о какой долгой и муторной подготовке к свадьбе, которую так любят российские селебы, речи не идет. Возможно, такая спешка как раз связана с интересным положением Собчак.

Впрочем, от Ксении ждать откровенностей на тему беременности не стоит. В 2016 году о том, что звезда станет мамой в первый раз, все узнали только тогда, когда скрывать большой живот Собчак просто больше не могла. И Ксения, и ее муж Максим Виторган (они развелись в июне этого года) никак не комментировали скорое прибавление в семействе.

Перейти к обсуждению 15


04 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram, YouTube/ Осторожно. Собчак!
Теги

Ксения Собчак

Реклама

15 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Слабоумие и отвага 🤦🏻‍♀️

  • а там и третьего родит-понравилось видать)))))))))

  • Ребенку повезло. Зачат в утробе богатой женщины.

  • Ну сейчас начнется.... То ли беременна, то ли не беременна, то есть живот, то нет живота, то в бассейне поплавает, то на голове постоит... на полгода как минимум хватит интересных рассказов (((

  • Ну ниче се ... Как все быстро у них)))

  • Во Платон обрадуется. Мама в разнос пошла ))

  • Если так, то молодец. Она хотела второго ребёнка, любимый мужчина имеется - что тянуть? Ей же скоро 38 лет. Но она хочет теперь девочку, а он, наверное, мальчика (дочка уже есть). И чья возьмёт?:)

  • это прям напасть какая-то! сначала Миронова, потом Тарасовы, теперь Собчак... АСТАНАВИТЕСЬ!!)))

  • Кто бы мог подумать, Ксюше понравилось быть мамой)

  • Гость

    а там и третьего родит-понравилось видать)))))))))

    Если будет снова мальчик, то точно третьего придётся рожать. Вернее, третью:)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.