Взлом или правда? Муж Ирены Понарошку объявил о разводе

Утром 5 сентября поклонники Ирены Понарошку и ее мужа Александра Глухова прочитали неожиданное и шокирующее известие: судя по всему, после 12 лет семейного счастья супруги решили разойтись.
Информация об этом появилась в Инстаграме Александра. Он выложил снимок с Иреной и написал следующее: «Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам!».
Пока подписчики, замерев от недоумения, переваривали прочитанное, Александр оперативно удалил эту публикацию. Однако уже через несколько минут добавил новое фото, а подписал его хоть и лаконично, но не менее эмоционально. «Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь. Больше не верю!» — заявил мужчина.
Впрочем, после столь громких заявлений большинство фолловеров лишь посмеялись: они уверены, что аккаунт Александра взломали какие-то недоброжелатели и теперь пишут ложные заявления.
Пока публика следит за «взбунтовавшимся» Глуховым, который раз за разом удаляет одни снимки, а на их место выкладывает другие (и придумывает к ним красноречивые тексты, обильно сдобренные нецензурной бранью), его жена от комментариев воздерживается. И мы ее в данной ситуации понимаем: слов нет!