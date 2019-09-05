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Взлом или правда? Муж Ирены Понарошку объявил о разводе

То ли на состояние Александра Глухова повлияла осенняя хандра, то ли мужчина, как он сам утверждает, «разочаровался в женщинах», то ли его аккаунт взломали... Однако факт остается фактом: супруг Ирены Понарошку сообщил, что расстался с ней. 
Александр Глухов и Ирена Понарошку
Александр Глухов и Ирена Понарошку

Утром 5 сентября поклонники Ирены Понарошку и ее мужа Александра Глухова прочитали неожиданное и шокирующее известие: судя по всему, после 12 лет семейного счастья супруги решили разойтись. 

Информация об этом появилась в Инстаграме Александра. Он выложил снимок с Иреной и написал следующее: «Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам!».

Инстаграм-пост Александра Глухова
Инстаграм-пост Александра Глухова

Пока подписчики, замерев от недоумения, переваривали прочитанное, Александр оперативно удалил эту публикацию. Однако уже через несколько минут добавил новое фото, а подписал его хоть и лаконично, но не менее эмоционально. «Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь. Больше не верю!» — заявил мужчина.

Впрочем, после столь громких заявлений большинство фолловеров лишь посмеялись: они уверены, что аккаунт Александра взломали какие-то недоброжелатели и теперь пишут ложные заявления. 

Пока публика следит за «взбунтовавшимся» Глуховым, который раз за разом удаляет одни снимки, а на их место выкладывает другие (и придумывает к ним красноречивые тексты, обильно сдобренные нецензурной бранью), его жена от комментариев воздерживается. И мы ее в данной ситуации понимаем: слов нет!

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05 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @irenaponaroshku, @listdj/Instagram
Теги

Ирена Понарошку

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Он такой известный персонаж, чтобы его взламывать?

  • Носится со своими родами как курица с яйцом.

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