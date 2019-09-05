Взлом или правда? Муж Ирены Понарошку объявил о разводе

То ли на состояние Александра Глухова повлияла осенняя хандра, то ли мужчина, как он сам утверждает, «разочаровался в женщинах», то ли его аккаунт взломали... Однако факт остается фактом: супруг Ирены Понарошку сообщил, что расстался с ней.

Александр Глухов и Ирена Понарошку

Утром 5 сентября поклонники Ирены Понарошку и ее мужа Александра Глухова прочитали неожиданное и шокирующее известие: судя по всему, после 12 лет семейного счастья супруги решили разойтись.



Информация об этом появилась в Инстаграме Александра. Он выложил снимок с Иреной и написал следующее: «Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Идите *****! Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам!».

Инстаграм-пост Александра Глухова

Пока подписчики, замерев от недоумения, переваривали прочитанное, Александр оперативно удалил эту публикацию. Однако уже через несколько минут добавил новое фото, а подписал его хоть и лаконично, но не менее эмоционально. «Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь. Больше не верю!» — заявил мужчина.

1 2 3 ... 10 Утром 5 сентября супруг Ирены Понарошку сделал сенсационное заявление

Впрочем, после столь громких заявлений большинство фолловеров лишь посмеялись: они уверены, что аккаунт Александра взломали какие-то недоброжелатели и теперь пишут ложные заявления.



Пока публика следит за «взбунтовавшимся» Глуховым, который раз за разом удаляет одни снимки, а на их место выкладывает другие (и придумывает к ним красноречивые тексты, обильно сдобренные нецензурной бранью), его жена от комментариев воздерживается. И мы ее в данной ситуации понимаем: слов нет!