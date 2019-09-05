Какого внешнего проявления возраста больше всего боится 50-летняя Дженнифер Энистон

Голливудские звезды часто стремятся продлить молодость любыми способами. Дженнифер Энистон — исключение из правил. Актриса ко многому готова привыкнуть, но с одним из признаков старения она собирается бороться до самого конца.

В новом интервью американской версии журнала InStyle блондинка откровенно рассказала о своей новой роли в сериале «Утреннее шоу», а также о том, каково это — преодолеть 50-летний рубеж в Голливуде.

«День рождения был тем днем, когда я впервые подумала: “Так, а вот и эта цифра”. Я не знаю, что в этом такого, потому что не ощутила себя другой. Я чувствую себя потрясающе», — заверила актриса.

Дженнифер заметила, что считает крайне странным, когда ей говорят: «Вы прекрасно выглядите для своего возраста». Она не знает, как реагировать на подобные комплименты, и считает, что необходимо создать особую культуру общения для бесед о возрасте.

Но с одним из признаков проявления возраста Энистон не готова смириться. В начале 2000-х весь мир мечтал о таком же мелировании, как у звезды «Друзей». Прическа ее героини Рэйчел стала культовой. Актриса не готова расставаться со своим знаменитым цветом волос. Она не потерпит ни одного седого волоса в шевелюре.

«Не буду лгать, я не желаю видеть седые волосы», — сообщила знаменитость.

Также Энистон поделилась некоторыми секретами своей красоты: она пьет стакан сока из сельдерея каждый день и пользуется массажером для лица из 24-каратного золота.

Добавим, что Дженнифер Энистон отпраздновала 50-летие 12 февраля. На вечеринке побывал Брэд Питт, что не вызвало восторга у Анджелины Джоли.