Стало известно, что «особенная» дочь Ирины Хакамады рассталась с бойфрендом через месяц после помолвки

В мае этого года «особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская объявила о том, что решила расстаться со своим молодым человеком Владом Ситдиковым.
«Просто не сошлись характерами и поэтому расстались», — отметила Мария, не особо вдаваясь в подробности. Фолловеры дочери политика были в шоке, ведь все были уверены, что Мария и Влад просто созданы друг для друга и вообще готовятся к свадьбе. По крайней мере, слухи об этом ходили на тот момент вот уже два года.
Что послужило причиной кризиса в отношениях и привело к расставанию Маши и Влада, который тоже родился с синдромом Дауна, неизвестно до сих пор. Зато на днях выяснились интересные подробности. Оказывается, обручились уже экс-возлюбленные всего за месяц до того, как расстались.
Об этом сообщила Наталья Водянова в своем Инстаграме. Супермодель поздравила всех неравнодушных с Международным днем благотворительности, опубликовав фото с Love Ball, которое организовывает фонд «Обнаженные сердца», и рассказала, что Маша и Влад обручились сразу после того, как выступили на мероприятии. Прошло оно 29 марта.
А уже через месяц в Инстаграме Сиротинской появились фотографии с новым молодым человеком. Впрочем, сейчас на странице Маши не найти фото ни с Владом, ни с таинственным бойфрендом.
Напомним, дочь Ирины Хакамады появилась на свет с синромом Дауна. Политик и общественный деятель знала диагноз еще до рождения дочери, но приняла решение не прерывать беременность. В шесть лет у Маши диагностировали рак крови. По словам Хакамады, это было самое тяжелое время в ее жизни. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, и девочка смогла побороть недуг.