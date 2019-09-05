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Стало известно, что «особенная» дочь Ирины Хакамады рассталась с бойфрендом через месяц после помолвки

Поклонники Ирины Хакамады были уверены, что ее дочь Мария, родившаяся с синдромом Дауна, готовилась к свадьбе с чемпионом мира по жиму штанги лежа среди юниоров Владом Ситдиковым минимум два года. Но оказалось, что пара была обручена всего лишь месяц перед тем, как расстаться.
Ирина Хакамада, Мария Сиротинская
Ирина Хакамада и Мария Сиротинская

В мае этого года «особенная» дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская объявила о том, что решила расстаться со своим молодым человеком Владом Ситдиковым.

«Просто не сошлись характерами и поэтому расстались», — отметила Мария, не особо вдаваясь в подробности. Фолловеры дочери политика были в шоке, ведь все были уверены, что Мария и Влад просто созданы друг для друга и вообще готовятся к свадьбе. По крайней мере, слухи об этом ходили на тот момент вот уже два года.

Мария Сиротинская, Влад Ситдиков
Мария Сиротинская и Влад Ситдиков

Что послужило причиной кризиса в отношениях и привело к расставанию Маши и Влада, который тоже родился с синдромом Дауна, неизвестно до сих пор. Зато на днях выяснились интересные подробности. Оказывается, обручились уже экс-возлюбленные всего за месяц до того, как расстались.

Мария Сиротинская, Наталья Водянова, Влад Ситдиков
Мария Сиротинская, Наталья Водянова, Влад Ситдиков

Об этом сообщила Наталья Водянова в своем Инстаграме. Супермодель поздравила всех неравнодушных с Международным днем благотворительности, опубликовав фото с Love Ball, которое организовывает фонд «Обнаженные сердца», и рассказала, что Маша и Влад обручились сразу после того, как выступили на мероприятии. Прошло оно 29 марта.

А уже через месяц в Инстаграме Сиротинской появились фотографии с новым молодым человеком. Впрочем, сейчас на странице Маши не найти фото ни с Владом, ни с таинственным бойфрендом.

Напомним, дочь Ирины Хакамады появилась на свет с синромом Дауна. Политик и общественный деятель знала диагноз еще до рождения дочери, но приняла решение не прерывать беременность. В шесть лет у Маши диагностировали рак крови. По словам Хакамады, это было самое тяжелое время в ее жизни. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, и девочка смогла побороть недуг.

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05 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @natasupernova, @vlad_sportzhurnalist/Instagram, Persona Stars
Теги

Ирина Хакамада, Мария Сиротинская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Очень подходили они друг другу, две половинки.

  • Проблемы полового созревания у людей с синдромом Дауна - это тяжелый момент для тех, кто за ними ухаживает. Там все очень остро, особенно у мальчиков. Но и у девочек тоже. И ванильными псевдосвадьбами это не решается, увы.

  • Вы издеваетесь,кому это интересно? особенным только,трзш,а девочку жалко,приятная внешне,сил маме.

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