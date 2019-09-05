Джон Уоррен рассказал о романе с Любовью Толкалиной и расставании с ней

После полугода романа любовная лодка Любови Толкалиной и Джона Уоррена пошла ко дну. Пара рассталась из-за увлечения актрисой другим мужчиной.

Любовь Толкалина

В феврале этого года стало известно о романе Любови Толкалиной и телеведущего Джона Уоррена (тот самый гурман из «Поедем, поедим»). Пара свои отношения не афишировала, но вместе проводила очень много времени. Правда, продлилось это недолго. Как сообщил сам Уоррен, его пути с Толкалиной разошлись.

Джон Уоррен

Телеведущий уточнил, что причиной расставания с Любовью стала... любовь. Толкалина была эмоционально привязана к другому мужчине.

«Она была крепко привязана к другому человеку, не скрывала этого изначально. Мы пережили очень бурный роман, встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале. Но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. Поэтому мы остались друзьями», — признался Уоррен изданию «Атмосфера».

При этом Джон уверен, что роман с Любовью — пик его отношений с женщинами: «Я уже не встречу ничего похожего по накалу чувств. Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь».

Многие предполагают, что третьим лишним в отношениях Уоррена и Толкалиной стал рокер Борис Гребенщиков.

1 2 3 4 5 6 7 Джон Уоррен расстался с Любовью Толкалиной

Джон, впрочем, не оставляет надежды, что в его отношениях с Толкалиной случится новый виток романтики. «Мечтаю, чтобы она всегда была рядом», — сказал он.