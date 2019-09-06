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Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Самая известная рэперша в мире решила посвятить себя семье и объявила, что уходит со сцены.
Ники Минаж
Ники Минаж

36-летняя Оника Таня Мараж, а если проще — Ники Минаж, неожиданно объвила в Твиттере, что бросает карьеру ради семейной жизни. 

«Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны», — написала певица, обратившись к хейтерам. «Обращаясь к фанатам — поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь».

Ники Минаж

Скоро Ники выйдет замуж за своего возлюбленного Кеннета Пети. Не все поклонники поддерживают певицу, ведь у парня очень сомнительное прошлое. Пети был осужден за непредумышленное убийство первой степени и изнасилование. Не самая лучшая кандидатура, правда?

Ники Минаж

Звезда, напомним, выпустила четыре студийных альбома, много раз получала самые престижные музыкальные награды, в том числе и в номинациях «Любимый рэп/хип-хоп-артист» и «Любимый рэп/хип-хоп-альбом». 

Надеемся, Ники передумает и вернется к записи альбомов и выступлениям довольно скоро.

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06 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images. @nickiminaj/Instagram
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Никки Минаж

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • А мы надеемся, что она не вернется! Слишком уж вульгарная дама

  • Да уж... Жених подстать невесте...

  • Если это не пиар то молодец конечно . Мало сейчас девушек у которых семья на первом месте

  • Они стоят друг друга. Минаж очень вульгарная и отвратительная. Но честно говоря. Выходить замуж за насильника. Это уж слишком. Но как говорится. Подобное притягивает подобное.

  • Это игры музыкального бизнеса, воротилы рекорд лейблов решили, что ей слишком хорошо живется, ввели такую единицу, как Карди би, чтобы оттенить Ники, сделали множество закулисных телодвижений, чтобы дела у нее шли и все хуже и хуже. Бейонсе с успехом выступает 20 лет благодаря мощнейшей системе поддержки, Джей Зи сожрал всех ее конкуренток, а когда таких связей нет, таков финал

  • 3. Это закулисные игры, ее выжили с музыкального рынка

  • Зачем я посмотрела эти фото?!!!(((( ужас.

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