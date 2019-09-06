Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Самая известная рэперша в мире решила посвятить себя семье и объявила, что уходит со сцены.

Ники Минаж

36-летняя Оника Таня Мараж, а если проще — Ники Минаж, неожиданно объвила в Твиттере, что бросает карьеру ради семейной жизни.



«Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны», — написала певица, обратившись к хейтерам. «Обращаясь к фанатам — поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь».

Скоро Ники выйдет замуж за своего возлюбленного Кеннета Пети. Не все поклонники поддерживают певицу, ведь у парня очень сомнительное прошлое. Пети был осужден за непредумышленное убийство первой степени и изнасилование. Не самая лучшая кандидатура, правда?

Звезда, напомним, выпустила четыре студийных альбома, много раз получала самые престижные музыкальные награды, в том числе и в номинациях «Любимый рэп/хип-хоп-артист» и «Любимый рэп/хип-хоп-альбом».

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Надеемся, Ники передумает и вернется к записи альбомов и выступлениям довольно скоро.