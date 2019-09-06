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Экс-бойфренд Насти Ивлеевой признался, что хотел бы спеть на ее свадьбе с Элджеем

Солист группы «Челси» Арсений Бородин заверяет, что счастлив за свою экс-пассию и даже готов устроить концерт на ее свадьбе. Если его, конечно, пригласят на торжество.
Арсений Бородин
Арсений Бородин

В июне этого года Арсений Бородин впервые рассказал о своих отношениях с Настей Ивлеевой и о том, как они закончились. Музыкант сообщил, что из-за амбициозной девушки его жизнь изменилась в худшую сторону. «Я просел по заработкам. Настя получала гораздо больше. Запил, ушел в депрессию», — признавался Бородин изданию «КП».

Настя Ивлеева и Арсений Бородин
Настя Ивлеева и Арсений Бородин

Теперь, когда в Сети активно обсуждают новость о свадьбе Насти и Элджея, Арсений Бородин дал интервью порталу 78.ru. В нем он сообщил, что счастлив за свою бывшую девушку. «Как можно не радоваться? Она взрослеет, наверное. Это здорово!» — сообщил артист.

Элджей и Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

Также он поведал, что в свое время Настя не хотела создавать семью и думать о замужестве. Вместо этого она посвящала все свое время работе. «Из-за этого-то все и закончилось. У нас был диалог, в котором мы оба поняли, что все время тратится только на карьеру. Поэтому мы с ней и расстались», — предположил Бородин.

Теперь музыкант не сомневается: у Насти появилось больше свободного времени, так что она может посвящать себя любимому. В то же время Арсений сомневается, что Элджей и Настя поспешат заводить ребенка. По его мнению, о детях звездной пары мы услышим еще не скоро. 

В завершении интервью Бородин поделился, что хотел бы лично поздравить Ивлееву и Элджея с торжественным событием. «Если Настя решит, что я должен спеть у нее на свадьбе легендарную нетленку ''Чужая невеста'', то в принципе народ должен оценить уровень юмора. Я бы спел у нее на свадьбе», — признался музыкант.

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06 сентября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, @_agentgirl, @nastyaivleeva/Instagram
Теги

Арсений Бородин, Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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