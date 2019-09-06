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Меган Маркл бросила мужа и сына, чтобы поддержать Серену Уильямс

Каждый день членов британской королевской семьи расписан по минутам, и они редко могут найти время на простые радости, такие, как встречи с давними друзьями. Отказываться от посиделок? Меган Маркл к такому не готова!
Меган Маркл, принц Гарри

Издание The Times сообщило, что 38-летняя Меган Маркл оставила принца Гарри и их сына Арчи и покинула Фрогмор-хаус. Источник газеты утверждает, что бывшая голливудская актриса приняла это решение в самую последнюю минуту. Меган учла обрушившуюся на них с Гарри критику за полеты на частных самолетах, а потому забронировала билеты на самый обыкновенный утренний рейс.

Причиной для незапланированной поездки Меган стало желание увидеться с одной из своих самых близких подруг — Сереной Уильямс. В отличие от болливудской актрисы Приянки Чопры, отношения с которой у Маркл разладились, теннисистка общается с новоиспеченной герцогиней. 

Меган Маркл, Серена Уильямс

Меган редко пропускает теннисные матчи Серены. В последний раз она болела за подругу на Уимблдонском турнире. Но одно дело — спортивное мероприятие в пригороде Лондона, а совсем другое — перелет через океан, чтобы посетить Открытый чемпионат США. Но чего ни сделаешь ради крепкой дружбы? 

«Она в восторге от того, что сможет увидеть и поддержать свою подругу», — передал источник The Times.

Примечательно, что Меган отправилась в Америку только в сопровождении охранников, не взяв с собой ни мужа с ребенком, ни кого-то из своей команды.

Добавим, что финал Открытого чемпионата США по теннису состоится 7 сентября. В нем Серена Уильямс сыграет против канадки Бьянки Андрееску. Меган Маркл планирует задержаться в Америке до конца недели.

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06 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Серена Уильямс

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Меган никак не может понять, что у женщины ее статуса грань личного и общественного практически отсутствует. Это, кстати, хорошо понимали бывшие Гарри, знакомые с регламентом жизни БКС не по наслышке. Поддержать подругу за океаном, оставив грудного ребенка - это блажь даже по меркам обычных людей, чьи поступки не являются общественно значимыми. Думаю, всем ясно, что тусовщица МеМа не долго искала предлог, чтобы отдохнуть от обязанностей, коих у нее и так не много.

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