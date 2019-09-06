Раскрыт секрет «школьного» образа Кейт Миддлтон

На днях герцог и герцогиня Кембриджские проводили детей — 6-летнего Джорджа и 4-летнюю Шарлотту — до порога частной школы Thomas's Battersea, оккупированной сотнями фотографов. Полученные снимки в момент разлетелись по всему миру, и тысячи поклонников Кейт Миддлтон смогли обсудить ее образ.
37-летняя герцогиня надела платье Michael Kors с цветочным принтом и подчеркнула тонкую талию узким ремнем. Данный наряд она выбирает уже во второй раз. Ранее Кейт появлялась в этом платье на репетиции свадьбы Гарри и Меган в 2018 году.
В Сети заметили, что аутфит герцогини Кембриджской похож на платье принцессы Дианы, которое она надевала в 1992 году. Наряд леди Ди также отличался небольшим V-образным вырезом и подчеркивал тонкую талию.
Комментарии в социальных сетях не заставили себя долго ждать. Одним пользователям Твиттера пришлась по душе своеобразная дань памяти покойной принцессе Диане:
Не обошлось и без хейтеров, ухитрившихся найти недостатки даже в этом милом образе:
Добавим, что это не первый раз, когда Кейт появляется на публике в аутфитах, похожих на знаменитые наряды принцессы Дианы.