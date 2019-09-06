Раскрыт секрет «школьного» образа Кейт Миддлтон

Несмотря на то, что звездой этой недели была дочь герцогини Кембриджской Шарлотта, впервые отправившаяся в школу, сама Кэтрин также привлекла всеобщее внимание.

На днях герцог и герцогиня Кембриджские проводили детей — 6-летнего Джорджа и 4-летнюю Шарлотту — до порога частной школы Thomas's Battersea, оккупированной сотнями фотографов. Полученные снимки в момент разлетелись по всему миру, и тысячи поклонников Кейт Миддлтон смогли обсудить ее образ.



37-летняя герцогиня надела платье Michael Kors с цветочным принтом и подчеркнула тонкую талию узким ремнем. Данный наряд она выбирает уже во второй раз. Ранее Кейт появлялась в этом платье на репетиции свадьбы Гарри и Меган в 2018 году.

В Сети заметили, что аутфит герцогини Кембриджской похож на платье принцессы Дианы, которое она надевала в 1992 году. Наряд леди Ди также отличался небольшим V-образным вырезом и подчеркивал тонкую талию.

Комментарии в социальных сетях не заставили себя долго ждать. Одним пользователям Твиттера пришлась по душе своеобразная дань памяти покойной принцессе Диане:

«Кейт Миддлтон продолжает начинания Дианы, и это согревает мне сердце», «Принцесса Диана бы так гордилась своим сыном и его семьей. Кейт очаровательна».

Не обошлось и без хейтеров, ухитрившихся найти недостатки даже в этом милом образе:

«Можно подражать стилю Дианы, но обладать такой же душой — нельзя», «Кейт слишком худа. Вместе с платьем она скопировала булимию Дианы?», «Герцогиня умеет только подражать другим».

1 2 3 ... 9 Кейт Миддлтон любит платья с цветочным принтом

Добавим, что это не первый раз, когда Кейт появляется на публике в аутфитах, похожих на знаменитые наряды принцессы Дианы.