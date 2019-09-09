Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз

Одна победа за другой! Стало известно о том, что разгромивший Дастина Порье чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его супруга ожидают пополнение в семье.

Отец бойца смешанных боевых искусств поделился радостной новостью в интервью порталу Sport24. Абдулманап Нурмагомедов, который является также тренером Хабиба, рассказывал о тренировках сына. Он будто бы между делом упомянул, что чемпион UFC в легком весе снова станет отцом, и даже не подозревал, что его слова произведут эффект разорвавшейся бомбы.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье», — сообщил Абдулманап Нурмагомедов.

30-летний Нурмагомедов и его супруга воспитывают двоих детей: мальчика и девочку. В июне 2015 года у бойца родилась дочь, а в декабре 2017-го на свет появился сын.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов сразил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 и защитил свой чемпионский титул. Он не проигрывал уже 28 раз подряд. За победу над Порье Нурмагомедов получил рекордный в истории боев UFC гонорар в размере 6 миллионов долларов.

Не так давно Хабиб возглавил список наиболее успешных звезд отечественного спорта и шоу-бизнеса. Его доходы за год составили 11,5 миллионов долларов.