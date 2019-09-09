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Виктория Дайнеко изумила пользователей Сети своим фото без бюстгальтера

Певица задала своим фолловерам невинный вопрос, однако те обратили внимание только на саму фотографию. Пикантный снимок вмиг собрал больше 10 тысяч лайков.
Виктория Дайнеко

8 сентября Виктория Дайнеко поделилась фактом, который роднит ее с большинством людей, — ее расстраивает необходимость заниматься делами по выходным. Она спросила, кто из ее 959 тысяч подписчиков тоже вынужден работать в воскресенье, но ответа так и не получила. 

Виктория Дайнеко

Все потому, что фолловеров Дайнеко заинтересовал не сам пост, а фото знаменитости. На снимке Виктория позирует высунув язык. Также она показала поклонникам розовый маникюр, красный браслет-нитку на руке, серый топ и отсутствие бюстгальтера под ним. 

Последний факт немедленно вызвал всеобщий ажиотаж. Поклонники не могли не отметить привлекательность открывшегося им вида:

«Без лифчика круто смотришься!», «Вика пожалей мою фантазию», «Какой вид».

Те редкие комментарии, в которых пользователи Сети пытались поговорить на тему, заданную Викторией, тонули под лавинами высказываний о внешности певицы. Поклонники не ожидали от нее подобных действий и реагировали на демонстрацию соответствующим образом. Кто-то удивлялся, кто-то восхищался смелости Дайнеко. Нашлись и те, кого фотография не привела в восторг. Стоит отметить, что хейтерам не понравилось только выражение лица Дайнеко:

«Почему ты все время язык показываешь?», «Язык красивый», «Судя по языку, с пищеварительной системой все в порядке!». 

Напомним, Виктории Дайнеко не впервые приходится сталкиваться с критикой своей внешности. Совсем недавно фолловеры диагностировали ей анорексию и заставили певицу высказаться.

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09 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriadaineko/Instagram, Persona Stars
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Виктория Дайнеко

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