Отец Бритни Спирс отказался опекать дочь после обвинений в насилии над внуком

В 2008-м Джейми Спирс стал официальным патроном собственной дочери, проходившей курс реабилитации. С тех пор он владел правами на имущество Бритни, а также имел доступ ко всем ее документам (в том числе медицинским). На прошлой неделе он снял с себя эти обязанности.

Джейми Спирс, 2019

Джейми Спирс был первым, кто пришел на помощь к дочери в 2008-м. Тогда измотанная Бритни, побритая наголо, переходила из одной клиники в другую. Зависимость, депрессия, полный раздрай как в личной, так и профессиональной жизни. По решению суда, артистка не могла самостоятельно заботиться о собственной жизни и здоровье, а потому контроль над ней был передан в руки отца.

Бритни Спирс

С тех пор Джейми Спирс имел право абсолютно на все в судьбе дочери: он официально владел ее имуществом, именно он контактировал с лечащими врачами Бритни (и мог, в случае чего, кого-нибудь уволить или настоять на смене терапии), и он же хранил все бумаги на имя певицы, в том числе медицинские отчеты врачей и психологов. В Сеть неоднократно просачивались «диагнозы» Бритни, а также страницы из ее дневников — особо неравнодушные поклонники артистки полагали, что Джейми мог намеренно выкладывать эту информацию, чтобы поддерживать негативный образ своей дочери.

Джейми, Бритни, Брайан и Линн Спирс

На фоне обвинений в насилии, которые были предъявлены Джейми его экс-сватом Кевином Федерлайном в отношении внука (мистер Спирс якобы ударил мальчика, сломал дверь и сильно напугал всех, включая Бритни), певица беспокоилась об ответной реакции отца. Он мог лишить певицу жилья или, скажем, навсегда разлучить с детьми и даже поместить в психиатрическую клинику. Однако вместо этого Джейми официально отказался от права на опеку над дочерью.

Бритни Спирс

По официальным данным, этот шаг был вызван состоянием здоровья 67-летнего Спирса. Не так давно он пережил несколько операций, поэтому близкие посоветовали ему посвятить все свободное время отдыху и восстановлению. Джейми согласился и передал право на «опекунство» давнему юристу Бритни (и по совместительству ее подруге) Джоди Монтгомери. Теперь она обладает теми же полномочиями, как когда-то отец звезды.

1 2 3 ... 9 В конце августа в Сети появилась информация о том, что отец Бритни Спирс применил насилие по отношению к внуку

Инсайдеры уверены, что в жизни Бритни ничего не изменится. Она по-прежнему довольно ограниченно может распоряжаться своей жизнью, однако многие рассчитывают на положительный эффект от «смены власти». Кроме того, ее всегда будет поддерживать и оберегать семья, в том числе родители.



«Джейми все равно будет получать последние новости о состоянии Бритни и он позаботится о том, чтобы дочь была защищена от недобросовестных людей, желающих ей воспользоваться», — сообщил источник порталу ТМЗ.