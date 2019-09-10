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Ким Кардашьян подозревает у себя неизлечимую болезнь

Звезде Инстаграма, бизнесвумен и студентке юридической школы Ким Кардашьян поставили неутешительный диагноз — красная волчанка. Это хроническое воспалительное заболевание, которое проявляется артритом, сыпью, поражением почек или ЦНС и другими симптомами.
Ким Кардашьян

Новая серия реалити-шоу «Семейство Кардашьян» очень расстроила поклонников Ким. Мало того, что звезда была недовольна тем, что Тристан Томпсон, экс-возлюбленный ее сестры Хлои Кардашьян, пытался снова сойтись с девушкой, так Ким еще и узнала о своем неприятном диагнозе.

До рождения сына Псалма Кардашьян стала замечать, что ее состояние здоровья резко ухудшилось. «Я проснулась утром и почувствовала, что затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было жутко», — рассказала телезвезда.

Тогда Ким поискала в Интернете симптомы и предположила, что у нее ревматоидный артрит. Чтобы быть уверенной на 100%, супруга Канье Уэста обратилась к врачам и сдала все необходимые анализы. 

В тот момент, когда Ким обсуждала с Хлои свои опасения по поводу здоровья, девушке позвонил ее лечащий врач и подтвердил самые страшные догадки Кардашьян. «Анализы показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту», — сказал доктор.

Ким Кардашьян

Ким, конечно, сразу начала плакать — узнать такую новость действительно страшно. Правда, доктор поспешил ее успокоить. Он отметил, что анализы следует провести повторно, ведь результат нередко может быть ложноположительным. Но Ким уже не могла сдержать эмоции и начала рыдать.  «Следующие несколько дней моя жизнь будет настоящим адом», — отметила звезда.

Волчанка — это заболевание, с которым прекрасно знакомы Селена Гомес и поклонники сериала «Доктор Хаус», ведь он постоянно предполагает наличие этого недуга у своих пациентов. 

Селена Гомес
Селена Гомес

Если кратко, то волчанка — это аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает атаковать собственные клетки.

Проблема в том, что врачи до сих пор не знают, почему возникает системная красная волчанка и как ее лечить. Максимум, который сейчас предлагает медицина, это устранение симптомов.

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10 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @selenagomez, @kimkardashian/Instagram, Getty Images
Теги

Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Семейство Кардашьян

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Чет у всех (Началова, и пр.) красная волчанка, и тд. , Меньше надо к пластическим хирургам ходить, фигню всякую в тело закачивать, и употреблять..

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