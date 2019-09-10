Без наркоза и под звуки патефона: Симона Юнусова рассказала об ужасах процедуры аборта в СССР

59-летняя Симона Юнусова — известная звездная мать и бабушка. Она не только делится с подписчиками фотографиями жизнерадостной внучки Алисы, но еще и часто вспоминает свою юность.
10 сентября знаменитость разместила в своем Инстаграме продолжение истории о том, чем закончился ее первый сексуальный опыт. Школьный роман в 15 лет привел к тому, что девушке пришлось сделать аборт. Саму процедуру и чувства, которые ей пришлось испытать, она описала в красках. Подписчики даже были шокированы искренностью Юнусовой.
В новой части своего рассказа Симона поразмышляла о том, как к аборту отнеслась ее мать. Во времена ее молодости аборты были запрещены законом и проводились нелегально.
Как показалось поклонникам Симоны, звезда будто бы отчасти винила свою маму за то, что та не поговорила с врачом и не попыталась облегчить страдания дочери.
В комментариях Симона пояснила, что повествование ведется от лица шестнадцатилетней девочки, и пообещала в финале своего произведения рассказать, к каким выводам она пришла, будучи зрелой женщиной.
Фолловеры были тронуты откровенностью Симоны и поспешили выразить ей свою признательность: «Как больно. Спасибо, что у вас есть силы писать», «Пробирает до глубины души весь текст», «Как же жаль юную Симону. Представляю, как страшно и одиноко ей было».